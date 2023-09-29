به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسنپور در جلسه ستاد خدمات سفر لرستان، اظهار داشت: مرمت کاروانسرای «چمشک» پلدختر باید با معیارهای جهانی انجام شود و بیشازپیش موردتوجه قرار گیرد.
وی اظهار کرد: کاروانسراهای لرستان بهخاطر شرایط توپوگرافی از ویژگیهای معماری منحصربهفرد برخوردار است و ۱۱ کاروانسرا در این استان وجود دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان، بیان کرد: ارزیاب یونسکو تنها از کاروانسرای «چمشک» بازدید کرد و دیگر کاروانسراهای این استان مغفول ماند و در بین ۵۴ کاروانسرای کشور، «چمشک» جهانی شد.
حسنپور با بیان اینکه کاروانسرای «چمشک» دارای سه حیاط و نمازخانه آن روباز بوده که در بین کاروانسراهای ایران منحصربهفرد است، افزود: این کاروانسرا چند فصل مرمت شده؛ اما باتوجه به اینکه ثبت جهانی شده باید طبق منشورهای جهانی آتن و ونیز مرمت شود که این مهم نیازمند اعتبار ویژه است.
وی اضافه کرد: نخستین بنای تاریخی لرستان که به ثبت جهانی رسیده در شهرستان پلدختر قرار دارد که در سیل ۹۸ و تغییر مسیر رودخانه، دیوارههای غربی کاروانسرای «چمشک» را مورد تهدید قرارداد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان با اشاره به اینکه این اثر جهانی باید بهخوبی مرمت شود تا از خطرات احتمالی در امان باشد، اضافه کرد: بازسازی مسیر خاکی، نصی تابلوهای راهنما، تملک اراضی اهالی محلی و تأمین برق، گاز و آب همچنین ایجاد زیرساختها و فناوری در این مکان تاریخی ضروری است.
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