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۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۶

شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران اعلام کرد؛

هوای پایتخت در وضعیت «قابل قبول» قرار دارد

هوای پایتخت در وضعیت «قابل قبول» قرار دارد

امروز هم مانند اغلب روزهای گذشته، کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول قرار دارد.‌

‌به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، هم‌اکنون (ساعت ۱۰:۱۵ جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲) متوسط شاخص آلودگی هوای تهران روی عدد ۶۶ یعنی در وضعیت زرد یا همان شرایط قابل قبول قرار دارد.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته نیز میانگین شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۸۲ یعنی در وضعیت زرد یا همان شرایط قابل قبول قرار داشت.

آلاینده شاخص هوای تهران در حال حاضر و در ۲۴ ساعت گذشته ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون بوده است.

از ابتدای سال جاری تا امروز، ۸ روز هوای پاک، ۱۳۷ روز هوای قابل قبول، ۴۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۵ روز هوای ناسالم برای همه در روزشمار شاخص آلودگی هوای تهران به ثبت رسیده است.

این در حالی است که در سال گذشته از ابتدای سال تا ۷ مهر، پایتخت‌نشینان ۲ روز هوای پاک، ۱۰۰ روز هوای قابل قبول، ۷۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۸ روز هوای ناسالم برای همه، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک را تجربه کرده بودند.

کد مطلب 5898204
فاطمه کریمی

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