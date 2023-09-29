به گزارش خبرنگار مهر، علی بخش شجاعی پیش از ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران افزود: شهرستان دنا به عنوان مرکز اصلی تولید سیب استان شناخته شده و ظرفیت بالایی در تولید سیب‌های با کیفیت دارد.

وی با بیان اینکه سردخانه ۲ هزار تنی تعاون روستایی آمادگی همکاری با باغداران استان را دارد اظهار کرد: خرید تضمینی سیب‌های درجه یک، درجه ۲ و همچنین سیب‌های صنعتی را توسط تعاون روستایی خواهیم داشت.

شجاعی ابراز داشت: خرید سیب بر اساس کیفیت محصول انجام خواهد شد.

مدیرکل تعاون روستایی استان گفت: در حال حاضر ۵ مرکز خرید و اتحادیه در سطح استان کار خرید سیب را انجام می‌دهند.