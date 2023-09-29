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۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۶

مدیرکل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد:

سالانه ۴۵ هزار تن سیب از باغات شهرستان دنا برداشت می‌شود

سالانه ۴۵ هزار تن سیب از باغات شهرستان دنا برداشت می‌شود

یاسوج_ مدیرکل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سالانه ۴۵ هزار تن سیب از باغات شهرستان دنا برداشت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بخش شجاعی پیش از ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران افزود: شهرستان دنا به عنوان مرکز اصلی تولید سیب استان شناخته شده و ظرفیت بالایی در تولید سیب‌های با کیفیت دارد.

وی با بیان اینکه سردخانه ۲ هزار تنی تعاون روستایی آمادگی همکاری با باغداران استان را دارد اظهار کرد: خرید تضمینی سیب‌های درجه یک، درجه ۲ و همچنین سیب‌های صنعتی را توسط تعاون روستایی خواهیم داشت.

شجاعی ابراز داشت: خرید سیب بر اساس کیفیت محصول انجام خواهد شد.

مدیرکل تعاون روستایی استان گفت: در حال حاضر ۵ مرکز خرید و اتحادیه در سطح استان کار خرید سیب را انجام می‌دهند.

کد مطلب 5898214

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