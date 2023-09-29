ترافیک سنگین در جاده چالوس

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل بیلقان تا سرودار و حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و مسیر شمال به جنوب حدفاصل ماسال تا میانک و محدوده پل دزبن سنگین است.

وی بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و محدوده وردآورد سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: دیگر محورهای استان فاقد مداخلات جوی است.