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۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۰

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

ترافیک سنگین در جاده چالوس

ترافیک سنگین در جاده چالوس

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل بیلقان تا سرودار و حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه سنگین است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل بیلقان تا سرودار و حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و مسیر شمال به جنوب حدفاصل ماسال تا میانک و محدوده پل دزبن سنگین است.

وی بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و محدوده وردآورد سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: دیگر محورهای استان فاقد مداخلات جوی است.

کد مطلب 5898239

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