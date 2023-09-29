نسل جدید جامعه نیازمند فرهنگ دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی در سخنان بین خطبه‌های نماز جمعه ساری با گرامیداشت هفته دفاع مقدس از آن به عنوان ثروت بی‌نظیر یاد کرد و گفت: امروز جامعه و نسل جدید به فرهنگ شهدا و دفاع مقدس نیازمند هستند.

وی با اظهار اینکه در دنیای کنونی مکاتب فکری متعددی توسط دنیایی استکبار ترویج شده است و همه این مکاتب دارای نظام فرهنگی و تربیتی است، افزود: به آزادی و بی‌قید و شرط در این مکاتب پرداخته شده است.

وی با اشاره به تدوین قوانین در برخی از کشورها برای گسترش آزادی بی‌حد و حصر توسط این کشورهای استعماری یادآور شد: به عنوان نمونه یکی از شرایط پذیرش فیلم‌ها در جشنواره اسکار، توجه به همجنس‌گرایی است.

سردار مسلمی با عنوان اینکه امروز بیش از نیمی از فرزندانی که در سوئد متولد می‌شوند، طبق آمارها نامشروع است، گفت: در این کشورها چیزی به نام نظام خانواده وجود ندارد و همه نظامات مبتنی بر این است که آنان دنبال سودجویی هستند.

فرمانده سپاه کربلا از جنگ تحمیلی به عنوان دفاع مقدس یاد کرد و افزود: در این جنگ انسان‌های بزرگی ساخته شده‌اند و افرادی همچون قاسم سلیمانی از دل جنگ بیرون آمدند.

سردار مسلمی از شهدا از جمله شهید طوسی به عنوان الگوهای جامعه یاد کرد و گفت: امروز هرچه داریم به برکت دفاع مقدس است زیرا در تعالیم دینی آزادی‌های بی قید و شرط پذیرفتنی نیست و آزادی‌ها باید در حد شرع تعریف شود.

فرمانده سپاه کربلا با اظهار اینکه دنبال کنندگان شعار زن، زندگی، آزادی دنبال آزادی‌های بی‌قید و شرط هستند، گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری هشت سال دفاع مقدس گنج و ثروتی است که باید با ابزارهای نوین در آن کنکاش کرد.

وی از مازندران به عنوان استان برتر در برگزاری یادواره‌ها ذکر کرد و افزوده پرداختن به شهدا و گرامی‌داشت یاد و خاطره آنها مصون کننده برابر بسیاری از آسیب‌ها است.

سردار ملکی گفت: سپاه با آنچه در توان دارد برای امنیت آسایش و رفع محرومیت در استان از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند و امروز به برکت بسیج کارهای بسیار بزرگی در استان انجام شده است.