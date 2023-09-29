دفاع مقدس، رمز اقتدار و عزت ایران است

حجت الاسلام غلامرضا دهقان، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در دوران دفاع مقدس، با حضور شجاعانه و مقتدرانه، منسجم و متحد اقشار مختلف مردم حماسه‌ای با عظمت به وقوع پیوست، که از سال‌های آغازین جنگ تحمیلی تاکنون رمز اقتدار و عزت ایران سربلند در ابعاد داخلی و خارجی بوده است.

وی بیان کرد: در هشت سال جنگ تحمیلی عظمت و شکوه و اقتدار و ابهت ملت بزرگ و مؤمن و انقلابی ایران به دنیا نشان داده شد.

دهقان اضافه کرد: دوران دفاع مقدس، عرصه وحدت و همدلی و یکپارچگی ملتی بود که با ویژگی ایثار و فداکاری و ازخودگذشتگی این پیام را به دنیا دادند، که بدون سلاح و با کمترین امکانات و تجهیزات می‌شود بر دشمنان در جبهه حق بر علیه باطل پیروز شد.

وی اظهار کرد: ملت بزرگ ایران تا زمانی که حضور پروردگار متعال را در کنار خود احساس می‌کنند و به قدرت و عظمت او ایمان دارند، هرگز در مقابل ظلم و ستم و زورگویی متجاوزان استکباری تسلیم نمی‌شوند.

دهقان تاکید کرد: ملت شجاع و مبارز ایران با ویژگی شهادت طلبی و ولایت مداری و برخورداری از بصیرت و آگاهی و دشمن شناسی به حول و قوه الهی هرگونه تهدیدات و تهاجمات و فشارهای ظالمانه دشمنان را بی اثر خواهد کرد.