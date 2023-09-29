به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان روز جمعه با صدور پیامی هفته وحدت را تبریک گفت و افزود: ایجاد تفرقه، تضعیف کشورهای اسلامی و بی ثباتی در جهت تجزیه کشورهای اسلامی که مانع اصلی وحدت و انسجام به‌شمار می‌رود، برنامه ریزی مهم دشمن بوده و وحدت و انسجام تنها راه مقابله با آن است.

وی در این پیام با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب ادامه داد: تاکید رهبر معظم انقلاب به عنوان یکی از وظایف بزرگ و درجه اول مسلمانان، مساله اتحاد و وحدت است. د

وی اضافه کرد: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تاکنون حفظ وحدت، ارتقا و تقریب مذاهب، پرهیز از هرگونه اختلاف افکنی و تاکید بر اشتراکات فراوان امت اسلام به جای برخی تفاوت دیدگاه هاست و این بخش مهمی از آموزه‌های پیامبر گرامی اسلام در امت سازی و تعالیم وحدت آفرین بوده‌است.

استاندار آذربایجان غربی گفت: این استان امروز به یمن همزیستی افتخارآمیز ادیان و مذاهب مختلف در حالی به نگین وحدت و انسجام ایران و منطقه بدل گشته که تلاش‌های صورت گرفته برای امنیت پایدار موجود و بسترهای توسعه مدارانه مبتنی بر عدالت گواهی این ادعاست.

وی اظهار کرد: این مناسبت بزرگ و فرخنده را به همه مسلمانان منطقه و به ویژه ایرانیان بزرگ و عزت مند و مردم فهیم و غیور آذربایجان غربی تبریک گفته و صلح، آرامش، امنیت و اقتدار را برای امت اسلامی آرزومندم.

معتمدیان با بیان اینکه نعمت حضور و رسالت نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) موجب رستگاری بشر در طول تاریخ بوده است، گفت: پیام صلح، رحمت، عدالت، انسانیت، کرامت، اخلاق، مودت و حمایت از مستضعفین، پایه‌های قابل اتکاء تعالیم و ارزش‌های اسلامی و الهی آن حضرت است که انسان امروز بیش از هر زمان دیگر به آنان نیاز دارد و آن حضرت برای همه انسان‌ها، مذاهب، ادیان و فرق اسلامی جهان رحمة للعالمین و مایه رحمت، رأفت، خوبی‌ها و پیام‌آور صلح و دوستی، ثبات و امنیت بوده و هستند.