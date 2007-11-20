نامزدهای انتخاباتی روسیه در پی کسب آرای مسلمانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اسلامیک نیوز، با توجه به اینکه تعداد مسلمانان این کشور 15 تا 20 میلیون نفر است و این تعداد در انتخابات تأثیر به سزایی دارند، نامزدهای انتخاباتی روسیه برای اولین بار به صورت علنی و واضح در پی کسب آرای مسلمانان روسیه هستند.

یکی از روزنامه های رسمی روسیه تصویری کشیده و منتشر کرده که در آن دو کاندیدا از رهبران دو حزب رقیب برای رسیدن به مسجد با یکدیگر مسابقه می دهند .

همچنین ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات وارد یکی از مساجد مسکو شده و کلامش را با " بسم الله الرحمن الرحیم" به زبان عربی آغاز کرده و گفته است: همه مسلمانان باید 2 دسامبر ( 11 آذرماه) سر صندوقهای رأی حاضر و نسبت به آینده روسیه بی تفاوت نباشند.

با توجه به اینکه مسلمانان روس جزئی جدا نشدنی از شهروندان این کشور به شمار می روند، از این رو احزاب روسیه رأی دهندگان مسلمان را در انتخابات خود مورد توجه قرار می دهند و برای اینکه نام مسلمانان در لیست انتخاباتی آنها قرار گیرد با یکدیگر رقابت می کنند .

اگر چه برخی افزایش مسلمانان ساکن روسیه را خطری استراتژیکی و تأثیرگذار بر امنیت روسیه خواندند، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از رهبران مسلمان روسیه خواست در انتخابات آینده فعالانه مشارکت کنند.

وی ضمن تشکر از مسلمانان گفت: آراء آنها به نفع حزب وحدت در روسیه خواهد بود و بر رویکردهای آینده این کشور تأثیر فراوانی می گذارد، چرا که مسلمانان سهم بزرگی در توسعه کشور داشته و برای تبدیل کشور به یک قدرت جهانی خدمات بسیاری ارائه کرده اند.