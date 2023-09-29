دشمنان ما امروز از وحدت بین مسلمین هراس دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی در خطبه‌های آئین عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته ارومیه با تبریک فرا رسیدن هفته وحدت مسئله وحدت را مسئله‌ای مهم بین مسلمانان عنوان کرد و افزود: وحدت مسأله‌ای حیاتی بین مسلمین و جهان اسلام است و دشمنان ما نیز امروزه از وحدت بین مسلمین هراس دارند.

حجت الاسلام قریشی وی با تاکید برتاسی به زندگی و سیره اهل بیت و مخصوصاً زندگی پر برکت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) افزود: زندگی و سیره پیامبر همیشه باید برای مسلمین الگو باشد چرا که بهترین اخلاق و بهترین سیره مختص پیامبر گرامی اسلام است.

امام جمعه ارومیه با تبریک فرا رسیدن روز آتش نشانی، آتش نشانان را حافظ امنیت جان و مال مردم دانست و گفت: ما همیشه قدردان این قشر زحمت کش هستیم.

خطیب جمعه ارومیه همچنین با اشاره به روز تجلیل از سالمندان و با تاکید بر فرهنگ احترام به بزرگسالان و سالمندان گفت: احترام به سالمندان واجب است و این مساله موکدا در آیات و روایات مورد تاکید قرار گرفته است.