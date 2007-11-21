به گزارش خبرنگار مهر محققان دانشگاه ویسکانسین کودکان را از سنین پیش دبستانی تا نوجوانی مورد بررسی قرار داده اند و در ضمن با والدین آنها نیز در مورد میزان استرس و مشکلات خانوادگی و مالی و حتی افسردگی والدین صحبت کرده اند.

آنها دریافته اند دخترانی که در خانواده های مستحکم زندگی می کنند و بیشتر تحت حمایتهای منسجم والدین هستند، دیرتر دچار تغییرات هورمونی و رسیدن به مرحله بلوغ می شوند.

در این میان دخترانی که در خانواده هایی زندگی می کنند که بین والدین مشکلات عاطفی وجود دارد و خانواده تحت تاثیر مشکلات مالی و اقتصادی و کمبودهای گوناگون است و به ویژه پدران مبتلا به افسردگی هستند، بیشتر و زودتر به تغییرات بلوغ می رسند.

نکته اینجاست که دختران ارتباط عاطفی خاصی با پدر دارند به همین دلیل ناراحتی های پدران بیشتر از مادران آنها را از نظر جسمی و روحی تحت تاثیر قرار می دهد.

البته لازم به ذکر است که یکی از عوامل تعیین کننده زمان بلوغ در دختران سابقه این مورد در مادران و در ضمن اضافه وزن آنهاست. اما مشخص شده عاملی مهم تر از ژنتیک در این مسئله موثر است و آن هم وضعیت روانی و عاطفی خانواده است.