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۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۸:۴۸

افسردگی پدران بر جسم و روح دختران تاثیر می‌گذارد

افسردگی پدران بر جسم و روح دختران تاثیر می‌گذارد

تحقیقات نشان داده است دختران در خانواده های پر تنش به ویژه در شرایطی که پدر مبتلا به افسردگی باشد، تحت تاثیر عوامل روحی دچار بلوغ زودرس می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر محققان دانشگاه ویسکانسین کودکان را از سنین پیش دبستانی تا نوجوانی مورد بررسی قرار داده اند و در ضمن با والدین آنها نیز در مورد میزان استرس و مشکلات خانوادگی و مالی و حتی افسردگی والدین صحبت کرده اند.

آنها دریافته اند دخترانی که در خانواده های مستحکم زندگی می کنند و بیشتر تحت حمایتهای منسجم والدین هستند، دیرتر دچار تغییرات هورمونی و رسیدن به مرحله بلوغ می شوند.

در این میان دخترانی که در خانواده هایی زندگی می کنند که  بین والدین مشکلات عاطفی وجود دارد و خانواده تحت تاثیر مشکلات مالی و اقتصادی و کمبودهای گوناگون است و به ویژه پدران مبتلا به افسردگی هستند، بیشتر و زودتر به تغییرات بلوغ می رسند.

نکته اینجاست که دختران ارتباط عاطفی خاصی با پدر دارند به همین دلیل ناراحتی های پدران بیشتر از مادران آنها را از نظر جسمی و روحی تحت تاثیر قرار می دهد.

البته لازم به ذکر است که یکی از عوامل تعیین کننده زمان بلوغ در دختران سابقه این مورد در مادران و در ضمن اضافه وزن آنهاست. اما مشخص شده عاملی مهم تر از ژنتیک در این مسئله موثر است و آن هم وضعیت روانی و عاطفی خانواده است.

کد مطلب 589841

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