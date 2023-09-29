به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسن طاهری ظهر امروز در خطبههای عبادی، سیاسی نماز جمعه ضمن سفارش نمازگزاران به تقوای الهی به هفته وحدت اشاره و اظهار کرد: وحدت علاوه بر تداوم در جامعه اسلامی باید در بین خانواده، به عنوان یک محور اصلی برای پیشبرد اهداف زندگی باشد.
خطیب جمعه همدان با استناد به آیات قرآن کریم در خصوص حفظ وحدت در جامعه اسلامی و مسلمین و دوری از تفرقه تصریح کرد: خدمت صادقانه به مردم یکی از عوامل تحقق وحدت و جلوگیری از تفرقه در جامعه است.
امام جمعه موقت همدان با تاکید به مسئولان و مدیران در راستای خدمت صادقانه به مردم و تفاوت قائل نشدن بین اقشار و لایههای مختلف اجتماعی افزود: تبعیض و ایجاد رانت و پارتی بازی باعث ایجاد مشکل و نارضایتی مردم میشود و هر نوع تبعیض برای سلامت اجتماعی جامعه بسیار خطرناک است.
خطیب جمعه موقت همدان با تاکید بر لزوم اینکه تفرقه تنها در بین شناخت حق و باطل قابل پذیرش است تصریح کرد: وحدت انسانها را از مفاسد نجات میدهد و زمینه توفیق الهی در جامعه را محقق میکند.
طاهری گفت: شهدای این مرز و بوم با تاسی از شهدای کربلا در مسیر درست حرکت کردند و آرامش و امنیت امروز ما نیز مدیون آنهاست.
امام جمعه موقت همدان بر اجرای آموزههای قرآن در زندگی گفت: توجه به رعایت حق و حقوق دیگران از تأکیدات قرآن و دین مبین اسلام است.
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