به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین منافی ظهر جمعه در سخنرانی خطبه‌های پیش از نماز جمعه ارومیه با بیان اینکه وحدت بین مسلمین در شرایط فعلی جهان اسلام لازم و ضروری است، افزود: بزرگترین دسیسه امروز دشمنان تفرقه بین مسلمانان است و جهان اسلام امروز بیش از پیش به وحدت نیاز دارد.

وی همچنین گفت: امروزه حکومت اسلامی نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده است و این مسئله باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

معاون آموزش و پژوهش مرکز بزرگ اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه امروزه دشمن از نقشه‌های خود ناامید شده است افزود، نا امیدی دشمن امروزه فقط به برکت وحدت بین مسلمین است و در این میان اختلافات نیز به هیچ عنوان نباید منجر به دعوا و نزاع عملی شود.