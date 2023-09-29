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۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۲

معاون مرکز بزرگ اسلامی آذربایجان غربی:

جهان اسلام امروز بیش از پیش به وحدت نیاز دارد

جهان اسلام امروز بیش از پیش به وحدت نیاز دارد

ارومیه- معاون آموزش و پژوهش مرکز بزرگ اسلامی آذربایجان غربی گفت: جهان اسلام امروز بیش از پیش به وحدت نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین منافی ظهر جمعه در سخنرانی خطبه‌های پیش از نماز جمعه ارومیه با بیان اینکه وحدت بین مسلمین در شرایط فعلی جهان اسلام لازم و ضروری است، افزود: بزرگترین دسیسه امروز دشمنان تفرقه بین مسلمانان است و جهان اسلام امروز بیش از پیش به وحدت نیاز دارد.

وی همچنین گفت: امروزه حکومت اسلامی نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده است و این مسئله باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

معاون آموزش و پژوهش مرکز بزرگ اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه امروزه دشمن از نقشه‌های خود ناامید شده است افزود، نا امیدی دشمن امروزه فقط به برکت وحدت بین مسلمین است و در این میان اختلافات نیز به هیچ عنوان نباید منجر به دعوا و نزاع عملی شود.

کد مطلب 5898414

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