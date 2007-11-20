فراخوان برگزاری پنجمین نمایشگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مهدی فتحعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کیش افزود: در این نمایشگاه که تمامی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور حضور خواهند داشت فعالیت های جدید عمرانی و زیربنایی در حوزه دستاوردهای مهم این مناطق در سطحی گسترده به معرض دید عموم گذاشته می شود.

وی گفت: برگزاری این نمایشگاه علاوه بر معرفی قابلیتها، دستاوردها، زیرساختها و جاذبه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فرصت مناسبی را جهت تقویت اقتصادی همکاری تولید کنندگان، بازرگانان، سرمایه گذاران، پیمانکاران، مهندسان مشاور و مدیران سازمانها و مناطق فراهم خواهد آورد.

فتحعلی خاطر نشان کرد: پنجمین نمایشگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط مرکز توسعه تجارت کیش وابسته به سازمان منطقه آزاد کیش و با پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش برگزار خواهد شد.

جزیره کیش با وسعتی بالغ بر 92 کیلومتر مربع سالانه پذیرای بیش از 20 نمایشگاه بین المللی است.