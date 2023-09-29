برگزاری دومین مهر سینمای ایران به میزبانی استان کرمانشاه

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین مهر سینمای ایران به مناسبت روز ملی سینما، با هدف تحقق استمرار شادابی و پویایی در محیط روانی سینمای کشور و توجه خاص به مقوله عدالت فرهنگی و هنری در دولت سیزدهم در راستای تکریم سینماگران پیشکسوت، فعالان سینمایی در رشته‌های مختلف شناسایی، تجلیل و مورد حمایت قرار دهد.

وی افزود: از فعالان سینمایی در استان کرمانشاه دعوت می‌شود سوابق فعالیت سینمایی خود در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ را به دبیرخانه این برنامه ارسال کنند.

رئیس انجمن سینمای جوان کرمانشاه تصریح کرد: دبیرخانه این برنامه در دفتر سینمای جوان استان کرمانشاه واقع در خیابان مصطفی امامی مستقر خواهد بود.

وی ادامه داد: بهترین‌های سینمای استان کرمانشاه در تاریخ ۱۰ مهر از ساعت ۹:۳۰ در سالن آمفی تئاتر اداره کل کتابخانه های کرمانشاه معرفی و از آنها تجلیل خواهد شد.