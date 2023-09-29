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۷ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۴۹

رئیس جمهور اصفهان را ترک کرد

رئیس جمهور اصفهان را ترک کرد

اصفهان - رئیس جمهور پس از سفر یک روزه به اصفهان این شهر را به مقصد پایتخت ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی شامگاه جمعه و پس از سفر یک روزه به اصفهان این شهر را به مقصد تهران ترک کرد.

رئیس جمهور در این سفر یک روزه طی بازدید از طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان دستور عملیات اجرایی مرحله دوم این پروژه را صادر کرد.

بازدید از خطوط تولید فولادمبارکه، راه اندازی فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی فولاد مبارکه ودیدار با کارکنان این شرکت دومین برنامه رئیس جمهور در سفر یک روزه به اصفهان بود.

حضور در هلدینگ پتروپالایش اصفهان و بهره برداری رسمی از طرح زیست محیطی واحد تصفیه گازوئیل این مجموعه نیز سومین برنامه رئیس جمهور در اصفهان بود.

دیدار با آیت الله حسین مظاهری، رئیس حوزه علمیه اصفهان از دیگر برنامه‌های حجت الاسلام رئیسی در اصفهان بود و حضور در آئین افتتاحیه پنجمین دوره جایزه بین المللی مصطفی نیز آخرین برنامه رئیس جمهور در اصفهان برنامه ریزی شده بود.

کد مطلب 5898580

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