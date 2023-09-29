  1. استانها
  2. کردستان
۸ مهر ۱۴۰۲، ۰:۱۰

جشن امت احمد-۲۶

هنرمندان کشوری روزی خاطره‌انگیز را برای کردستانی رقم زدند

هنرمندان کشوری روزی خاطره‌انگیز را برای کردستانی رقم زدند

سنندج- هنرمندان و خوانندگان کشوری با اجرای برنامه‌های با نشاط روزی خاطره‌انگیز را برای کردستانی‌ها رقم زدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن بزرگ خیابانی مهمانی امت احمد با استقبال باشکوه کردستانی‌ها برگزار شد.

در این مراسم هنرمندان کشوری، بازیگران محبوب سریال «نون. خ»، گروه هم‌آوایی استان کرمان، شعبده‌بازان و مجریان کشور در این مراسم جشن به اجرای برنامه پرداختند و روز شادی را برای مردم به ارمغان آورند.

دف‌نوزان کردستانی نیز دف نواختند و در مدح و وصف رسول مهربانی نوای عرفانی سر دادند.

اجرای برنامه کودک توسط خاله نرگس و احسان مهدی نیز ساعاتی پرشور و نشاط را برای کودکان ساخت.

خاطره به یادماندنی جشن بزرگ خیابانی مهمانی امت احمد نه تنها در اذهان کردها بلکه برای مهمانان شهر سنندج که از شهرهای دیگر کردستان و از استان‌های همجوار آمده بودند بر لحظات ماندنی جمعه هفتم مهرماه سنندج افزود.

کد مطلب 5898596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها