به گزارش خبرنگار مهر، جشن بزرگ خیابانی مهمانی امت احمد با استقبال باشکوه کردستانی‌ها برگزار شد.

در این مراسم هنرمندان کشوری، بازیگران محبوب سریال «نون. خ»، گروه هم‌آوایی استان کرمان، شعبده‌بازان و مجریان کشور در این مراسم جشن به اجرای برنامه پرداختند و روز شادی را برای مردم به ارمغان آورند.

دف‌نوزان کردستانی نیز دف نواختند و در مدح و وصف رسول مهربانی نوای عرفانی سر دادند.

اجرای برنامه کودک توسط خاله نرگس و احسان مهدی نیز ساعاتی پرشور و نشاط را برای کودکان ساخت.

خاطره به یادماندنی جشن بزرگ خیابانی مهمانی امت احمد نه تنها در اذهان کردها بلکه برای مهمانان شهر سنندج که از شهرهای دیگر کردستان و از استان‌های همجوار آمده بودند بر لحظات ماندنی جمعه هفتم مهرماه سنندج افزود.