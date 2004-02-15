مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

- جرج بوش رئيس جمهورآمريكا درنطق هفتگي راديويي خود بارديگر از ضرورت مبارزه با سلاحهاي كشتارجمعي سخن گفت . رئيس جمهورآمريكا اظهار داشت : سلاحهاي كشتار جمعي بزرگترين عامل تهديد كننده جهان هستند كه بايد به مبارزه با آنها برخاست.

- دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا كه درمقابل يك كميسيون آمريكايي سخن مي گفت اعلام كرد طرح تحويل قدرت به مردم عراق به معناي خروج نيروهاي آمريكايي از اين كشور نيست. وزير دفاع آمريكا همچنين تصريح كرد : نيروهاي نظامي آمريكا تا هر زماني كه لازم باشد در اين كشور باقي خواهند ماند .

- در حمله افراد ناشناس به يك ايستگاه پليس در شهر فلوجه بيش از20 نفر كشته و حدود 30 نفر نيز زخمي شدند .

- در حادثه زلزله در شمال غرب پاكستان حدود 15 نفر جان خود را از دست دادند. شدت اين زمين لرزه 6/5 درجه در مقياس ريشتر اعلام شده است . بر اساس گزارشهاي رسيده حدود 400 نفر از مردم اين منطقه نيز بي خانمان شدند .

- " ولاديمير پوتين " و " جرج بوش " روساي جمهوري روسيه و آمريكا شب گذشته در يك گفتگوي تلفني خواستار بهبود سطح روابط دو جانبه شدند.