توقیف وسایل نقلیه متخلف در دستور کار پلیس راه جنوب کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمان، سرهنگ امیر معین الدینی در این خصوص بیان داشت: طرح برخورد با خودروهای متخلف دارای تخلفات حادثه سازی همچون سرعت و سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ استمرار داشته و با توجه به نقش اینگونه تخلفات در حوادث ترافیکی، این خودروها با هماهنگی قضائی توقیف و روانه پارکینگ شده و از تردد آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

وی بیان داشت: با توجه به وجود جاذبه‌های گردشگری در مناطق کوهستانی و خوش آب و هوا در جنوب استان مانند جاده دلفارد و دهبکری و افزایش تردد خودروها در بیشتر ایام سال می‌طلبد رانندگان ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از ارتکاب تخلفات حادثه ساز و مخاطره آمیز خصوصاً در ایام آخر هفته پرهیز کنند.

رئیس پلیس راه جنوب استان با اشاره به برخورد جدی پلیس راه با همه تخلفاتی که سلامت سایر کاربران ترافیکی را به مخاطره می‌اندازد، گفت: پلیس راه جنوب استان با تمام توان نیرویی و امکانات خودرویی در جهت ایجاد امنیت ترافیکی و روان سازی ترافیک در خدمت شهروندان است.