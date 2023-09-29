سنگ تمام کردها برای جشن میلاد پیامبر رحمت (ص)

به گزارش خبرنگار مهر، هفتم مهر ۱۴۰۲ به دقایق پایانی خود رسیده است، مردم سنندج روزی متفاوت را با سایر روزها سپری کردند.

چند روزی بود که فضای مجازی پر شده بود از فراخوان دعوت به مردم برای شرکت در مهمانی امت احمد، و امروز علیرغم اعلام آغاز این مراسم در ساعت ۱۶ و بایکوت رسانه‌ای توسط رسانه‌های ضدانقلاب، اما دو ساعت قبل از مراسم دسته دسته جمعیت وارد پیاده‌راه فردوسی سنندج می‌شدند.

کودکان با ذوق دیدن خاله نرگس و مادرها و پدرها از هیجان دیدن هنرمندان کشورمان به این جشن افزوده شدند.

پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها نیز در این مراسم بدون توجه به حجم جمعیت و کمبود جا برای استراحت دسته دسته وارد مراسم می‌شدند تا در جشن «مهمانی امت احمد» سهیم باشند.

طنین نوای دف و مدح رسول اکرم را از همان لحظه نخست مراسم می‌شد از خیابان‌های اطراف شنید.

برپایی بیش از ۸۰ موکب پذیرایی، کتاب، نقاشی صورت، صنایع دستی، سلامت، مشاوره، قرآنی، حجاب و عفاف و … زیبایی‌های این مراسم را دوچندان کرده بود مواکبی که با مشارکت مردم و همراهی مسئولان برپا شدند.

انگار تمام شهر دست به دست هم داده بودند تا این مراسم باشکوه را با هم پیش ببرند.

نوجوانان و جوانان در این مواکب پذیرای عموم مردم بودند و هرکدام گوشه‌ای از کار را در دست گرفتند.

عده‌ای هندوانه‌های قاچ شده را میان مردم توزیع می‌کردند، عده‌ای شربت و شیرین توزیع می‌کردند و یکی هم آن‌طرف‌تر بساط چای زغالی را آماده کرده بود.

اجاق گازهای برخی غرفه‌ها نیز به عشق پیامبر مهربانی روشن شد تا پخت سیب‌زمینی، ذرت، آش و غذاهای محلی نظیر «کلانه و آش دوغ» را تقدیم مهمانان امت احمد کنند.

استیج کودکان وسط پیاده‌راه فردوسی در سه راه شهیدان نمکی، شورو هیجان بی‌شماری را برای کودکان ایجاد کرده بود فضای فردوسی کوچک‌تر از آن بود که آن حجم حضور بی‌نظیر مردم را تاب آورد بنابراین وسایل بازی همچون سرسره، استخر توپ و غیره وسیله بازی کودکان شهر شده بود.

برپایی غرفه رسانه در میان مواکب نیز زمینه حضور پرشور خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های استان را فراهم کرده بود تا این مراسم جشن را پوشش دهند.

عضویت رایگان کتابخانه‌ها، آموزش کار دستی، اهدای کتاب، اهدای بادکنک و اهدای پیکسل به کودکان، زیارت مجازی مرقد امام رضا (ع) با استفاده از عینک واقعیت مجازی نیز از دیگر اقداماتی بود که در این مواکب مراسم جشن مهیا شده بود و به مهمانان امت احمد خدمت‌رسانی می‌کردند.

ادامه مسیر پیاده راه فردوسی به طرف میدان انقلاب نیز غرفه‌های نقاشی کودکان، غرفه مسابقه، اهدای کتاب، اهدای پرچم و اهدای جوایزی همچون لوازم‌التحریر پذیرای کودکان و نوجوانان شده بود.

هیاهوی جمعیت در میدان انقلاب بسیار بیشتر از پیاده راهی بود که از میدان آزادی آغاز و در طول مسیر طی می‌شد استیج دوم که به اجرای برنامه‌هایی چون طنز، نمایش، سرود، دف‌نوازی، شعبده‌بازی و اجرای آهنگ کردی می‌پرداخت جمعیت بسیاری را در خود جای داده بود و هر لحظه به تعداد این جمعیت افزوده می‌شد.

ازدیاد جمعیت در این جشن مردمی موجب شد تا مسئولان برای سهولت در تردد مردم پارکینگ‌های شهرداری در خیابان‌های اطراف مسیر جشن و خیابان امام خمینی (ره) را به‌عنوان محلی برای پارک خودروهای مهمانان در نظر بگیرند.

مغازه‌داران و دستفروشان شهر نیز سعی داشتند تا بساط خود را جمع کنند تا مهمانی امت احمد (ص) برای کردستانی‌ها خاطره‌انگیزتر از هر جشنی رقم بخورد.

سنندجی‌ها در این جشن تنها میزبان هم استانی‌های خود نبودند بلکه مهمانانی از استان‌های همجوار به این جشن آمدند تا شاهد شکوه جشن‌های مردمی سنندجی‌ها باشند.

نورافشانی برفراز شهر سنندج نیز دقایق پایانی این مراسم جشن را باشکوه‌تر از همیشه کرد و خاطراتی زیبا را برای حاضران در این حشن به ارمغان آورد.

امروز سنندجی‌ها مهمان پیامبر رحمت و مهربانی بودند و برای میلاد رسول اکرم ساعت‌ها سنگ تمام گذاشتند و تمامی این مراسم علاوه بر خبرنگاران رسانه‌های مکتوب و برخط از ابتدا تا پایان در شبکه سیمای کردستان بطور زنده پخش شد.