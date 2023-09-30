نماینده اسکیت ایران بعد از حذف زودهنگام: نتیجه خوبی بود!

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، سیده مهشید کیایی، ملی پوش اسکیت بانوان ایران بعد از پایان رقابت ١٠ هزار متر گفت: بازی های آسیایی در رشته اسکیت که از مهمترین رویدادها در سطح جهان به شمار می رود چون رقبای ما در سطح جهان هم حرف برای گفتن دارند.

وی ادامه داد: ورزشکاران چین تایپه و کره در جهان هم جزو سه تیم برتر هستند. هدف اصلی ما برای مسابقه امدادی است که در روز آخر برگزار می شود.

وی افزود: با توجه به اعزام های کم و مسابقات کمی که داشتیم، ما بیشترین کاری که می توانستیم را در مسابقه انجام دادیم. از رییس فدراسیون و کمیته ملی المپیک خواهش می کنم که اعزام های ما را برای کسب تجربه افزایش دهند.

ملی پوش اسکیت بانوان در ادامه عنوان کرد: جا دارد از حمایت هایی که فدراسیون‌ و کمیته ملی المپیک و مردم عزیز از ما داشتند، تشکر کنیم. امیدوارم بتوانیم سال به سال پیشرفت کنیم و جایگاه خودمان را بهبود ببخشیم.

کیایی در خصوص نتیجه به دست آمده گفت: نتیجه خوبی بود. کشورهای کره و چین تایپه در سال حداقل ۶ اعزام و مسابقه دارند. رشته ۱۰ هزار متر جزو رشته های سخت است که هم استقامت می‌خواهد و هم سرعت. ما تمام تلاشمان را کردیم ‌

وی در پایان در خصوص ادامه رقابت ها گفت: در روزهای آینده ورزشکاران ما در ماده های دیگر مسابقه خواهند داشت. ما بعد از این رقابت ها هم مسابقات قهرمانی آسیا را در کشور چین خواهیم داشت.