واگذاری ۸۱۲ قطعه زمین روستایی در خراسان جنوبی برای ساخت مسکن

قاسم تنها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهسازی بافت‌های با ارزش روستایی و هدف گردشگری در ٥ روستای استان شامل روستاهای فورگ، خور، نایبند، چنشت و کریمو انجام شده است.

وی تصریح کرد: اعتبار هزینه شده برای این امر در مجموع ۱۰ میلیارد و ۵۱۳ میلیون تومان بوده است.

تخصیص ۸۰۰ میلیون اعتبار برای اجرای بافت‌های باارزش روستایی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: در سال ١٤٠١ مبلغ ٨٠٠ میلیون تومان جهت ادامه اجرای بافت باارزش روستای نایبند طبس اختصاص یافته است.

تنها در رابطه با تأمین و واگذاری زمین در روستاها گفت: تاکنون بیش از ۶ هزار و ۸۲۱ هکتار زمین در سطح روستاها از ابتدای تشکیل استان تملک شده است.

وی ادامه داد: همچنین به ۳۰ هزار و ۶۰۹ خانوار روستایی در این مدت زمین واگذار شده است.

صدور ۸۲۴۱۵ جلد سند روستایی و شهری در استان

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال ١٤٠١ مقدار ٧٦٢ هکتار زمین تملک و تعداد ۳ هزار و ۲۰ قطعه زمین نیز در سطح روستاهای استان واگذار گردیده است، افزود: همچنین از ابتدای سال ١٤٠٢ مقدار بیش از ۲۶۱ هکتار زمین تملک و تعداد ٨١٢ قطعه زمین نیز در سطح روستاهای استان تاکنون واگذار گردیده است.

تنها با اشاره به اینکه در راستای برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و ماده الحاقی به قانون ساماندهی با همکاری ثبت اسناد و املاک در روستاهای بالای ٢٠ خانوار و شهرهای زیر ٢٥ هزار نفر از ابتدای تشکیل استان تاکنون تعداد ۸۲ هزار و ۴۱۵ جلد سند صادر شده است، بیان کرد: از این تعداد ۷۱ هزار و ۸۰۴ جلد سند روستایی و ۱۰ هزار و ۶۱۱ جلد سند شهری بوده است.

وی اضافه کرد: در سال ١٤٠١ تعداد ۳ هزار و ۹۱۵ جلد سند در سطح استان صادر شده که تعداد ۲ هزار و ۹۲۷ جلد سند روستایی و ٩٨٨ جلد سند شهری است.

مزایای صدور سند روستایی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای سال ١٤٠٢ تعداد ۱۰ هزار و ۴۳۳ جلد سند در سطح استان صادر شده که تعداد یک هزار و ۶۱ جلد سند روستایی و ٣٧٢ جلد سند شهری است، بیان کرد: هدف اصلی طرح سند دار کردن، رسمیت بخشیدن به مالکیت اراضی روستایی است.

تنها تصریح کرد: از دیگر مزایای صدور سند می‌توان به کمک به توسعه و رونق اقتصاد در روستاها، ساماندهی نظام مالکیت اراضی واقع در بافت روستاها، امکان استفاده به عنوان وثیقه در تسهیلات بانکی، افزایش ارزش حقوقی و اقتصادی املاک، تثبیت مالکیت و از بین بردن اختلاف ملکی، کاهش سطح دعاوی املاک روستایی در مراجع قضائی اشاره کرد.