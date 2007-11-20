فدراسیون جهانی به دنبال تغییرات گسترده در مسابقات جودو

به گزارش خبرنگار مهر، پس از به قدرت رسیدن "ماریوس ویزر" در فدراسیون جهانی وی عده ای از کارشناسان این فدراسیون را مامور کرد تا به دنبال تغییراتی برای جذابتر کردن این رشته باشند. این افراد نیز پس از تلاش فراوان نتایج تحقیق خود را تقدیم ویزر کردند.

هفته گذشته یک دوره رقابت آزمایشی در میلان ایتالیا تنها در یک وزن برگزار شد و در پی آن برخی از این تغییرات به صورت آزمایشی به مورد اجرا درآمد.

این رقابتها به صورت تک وزنی وبا حضور 16 نفر از قهرمانان کشورهای مختلف از جمله فرانسه ، ایتالیا، کوبا ، آفریقای جنوبی ، اسلوونس ، مراکش و تونس با نظارت مستقیم رئیس فدراسیون جهانی برگزار شد.

رقابتهای فوق تنها در وزن 81- کیلوگرم برگزار شد که از ایران مجید زارعیان به عنوان مربی و ایرج امیرخانی به عنوان جودوکار در آن شرکت کردند.

بزرگترین تغییربه نحوه امتیاز دهی رقابتهای جودو برمی گشت. به طوری که برای امتیازات به صورت عددی روی تابلو امیتازات ثبت می شد. برهمین اساس برای کوکا 2 امتیاز، یوکو4 امتیاز، وازاری 7 امتیاز و ایپون 16 امتیاز در نظر گرفته شده که سقف امیتازات برای رسیدن به پیروزی نیز همان عدد16 است.

دیگر تغییر به جدول مسابقات باز می گردد. پیش از این یک جودوکار در جدولی قرار می گرفت که درصورت باخت ، در صورتیکه حریف برنده دو دور در جدول پیش می رفت او می توانست در جدول شانس مجدد برای مدال برنز تلاش کند. در جدول جدید ابتدا جودوکاران به صورت دوره ای مبارزه کرده و نفرات برتر وارد جدولی می شدند که طبق روال سابق بود ولی با یک تفاوت بزرگ که آن هم تک حذفی بودن آن است و با حذف مدال برنز مشترک تنها یک مدال برنز توزیع می شود.

این قوانین در رقابتهای میلان که سی و هشتمین دوره رقابتهای تک حذفی بود آزمایش شد تا با بررسی نقاط ضعف و قوت آن فدراسیون جهانی در مورد اجرا یا عدم اجرای آن تصمیم گیری کند.

ایرج امیرخانی دراین مسابقات در جدول دوره ای جودوکارانی از مراکش ، فرانسه و اسپانیا را برد و به عنوان سرگروه وارد جدول حذفی شد ولی به دلیل باخت به فرانسه حذف شد. در نهایت هم کوبا ، ایتالیا و لهستان و فرانسه اول تا چهارم شدند.