آواربرداري غير اصولي و نبود آب شرب سالم ، سلامت مردم بم را تهديد مي كند

محمد بمي اسدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: آواربرداري از خرابه هاي شهرستان بم به كندي انجام مي شود و برخي از ستادهاي معين نيز بدون هماهنگي با تخليه آوارهاي جمع آوري شده در نقاط مسكوني شهر موجب مي شوند بادهاي گرم موسمي آلودگي ميكروبي در اين مناطق و روستاهاي اطراف منتشر شود .

وي با بيان اينكه در پي اين اقدام احتمال شيوع آلودگي ميكروبي در بين باقي مانده مردم شهرستان بم طي روزهاي آينده بسيار زياد است تصريح كرد: آب هاي معدني كه با هزينه هاي گزاف وارد شهر مي شود هرگز نياز مردم بم را رفع نمي كند لذا اين افراد به ناچار از آب تانكرهاي روباز موجود در سطح شهر استفاده مي كنند .

معاون شهردار بم در ادامه اضافه كرد: با توجه به روباز بودن اين تانكرها احتمال انتقال بيماري از طريق خاك هاي وارد شده به محفظه بسيار زياد است لذا بهترين كار جهت تامين آب شرب منطقه با زسازي سيستم آبرساني شهرستان بم و كلر زني آن است در غير اين صورت بزودي بيماري ها افزايش مي يابد.

به گفته وي انتشار بوي تعفن در بخش هايي از شهر از ديگر مسايل آزاردهنده براي بازماندگان حادثه زمين لرزه بم است كه هر روزه اهالي منطقه طي تماس هاي متعدد با شهرداري خواستار پاكسازي اين مناطق هستند ولي كسي به فكر همكاري با شهرداري بم جهت رفع اين آلودگي ها و عفونت هاي احتمالي نيست.

بمي اسدي همچنين نصب چادرها در كنار خيابان هاي اصلي شهر را از ديگر عوامل تهديد كننده سلامت بازماندگان حادثه بر شمرد و خاطرنشان كرد: به دليل نصب چادرها در كنار جاده و مكان هاي نامناسب خاك و آلودگي به سهولت به داخل چادرها رسوخ مي يابد در حاليكه با انتقال چادرها به داخل ملك افراد سلامت شهروندان بم بهتر تامين مي شود.

اين مقام مسئول در شهرداري بم در ادامه اظهارداشت: سرويس هاي بهداشتي نصب شده در سطح شهر به مكان هاي غير بهداشتي و نامطلوبي تبديل شد و تا كنون نيز يك خودرو لجن كش جهت تخليه اين سرويس ها وارد شهر نشده است.

وي درخاتمه علت وجود اين نابساماني ها را نبود مديريت مطلوب در سطح شهر دانست و افزود: اگر در هر يك از ستاده هاي مستقر در شهر يك مسئول بومي آشنا به فرهنگ و مسايل مختلف منطقه حضور داشت به طور قطع امروز شاهد پيشرفت تمام امور بوديم و امداد رساني و كمك رساني به زلزله زدگان نيز بهتر انجام مي شد.