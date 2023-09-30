شورای ائتلاف نیروهای انقلاب حمله تروریستی در پاکستان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با صدور پیامی، حمله تروریستی به جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) در پاکستان را تسلیت گفت و محکوم کرد.

متن پیام بدین شرح است:

فاجعه غم انگیز حمله تروریستی به شرکت کنندگان در مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) در ایالت بلوچستان که منجر به شهادت و مجروح شدن ده‌ها تن از مردم متدین و نجیب پاکستان شد موجب اندوه و تأثر فراوان گردید.

اقدامات جنایتکارانه جریان‌های وابسته تکفیری علیه مردم بیگناه که با هدف ارائه چهره‌ای تحریف شده از تعالیم رحمانی اسلام و اختلاف افکنی میان شیعیان و اهل سنت در جوامع اسلامی صورت می‌گیرد، با هوشیاری و درایت جهان اسلام ناکام خواهد ماند و کشورهای سلطه جو شکست دیگری را تجربه خواهند کرد.

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی ضمن عرض تسلیت به ملت مسلمان پاکستان به ویژه خانواده‌ها و بازماندگان، برای مجروحان این حادثه سلامتی و شفای عاجل مسالت دارد و امیدوار است با همت دولت پاکستان هرچه سریع‌تر عاملان این اقدام ناجوانمردانه شناسایی و به کیفر اعمال ننگین خود برسند.