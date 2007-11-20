برداشت دانه های روغن زیتون در رودبار آغاز شد

تیمور رنگیدن در گفتگو با خبرنگار مهر در رودبار افزود: تولید روغن زیتون هر ساله از نیمه دوم آبان ماه با برداشت دانه های روغنی زیتون آغاز و تا اوایل دی ماه ادامه دارد.

وی اظهارداشت: امسال به دلیل مناسب بودن قیمت 80 درصد محصول تولیدی برای زیتون کنسروی و بقیه برای استحصال روغن اختصاص یافته است.

رنگیدن پیش بینی کرد: 20 درصد زیتون که برای استحصال روغن بر روی درختان باقی مانده که معادل هزار و600 تن است، حدود 320 تن روغن زیتون به ارزش تقریبی 22 میلیارد و 400 میلیون ریال به دست آید.

وی ادامه داد: شش کارخانه تولید روغن زیتون در رودبار وجود دارد و 40 نفرنیز بصورت دائمی وفصلی دراین واحدها اشتغال دارند.

رودبار 4713 هکتار باغ زیتون دارد.

