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۲۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۸:۲۱

مدیر جهادکشاورزی:

برداشت دانه های روغن زیتون در رودبار آغاز شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی رودبار از آغاز دانه های روغنی برای استحصال روغن زیتون در این منطقه خبر داد.

تیمور رنگیدن در گفتگو با خبرنگار مهر در رودبار افزود: تولید روغن زیتون هر ساله از نیمه دوم آبان ماه با برداشت دانه های روغنی زیتون آغاز و تا اوایل دی ماه ادامه دارد.

وی اظهارداشت: امسال به دلیل مناسب بودن قیمت 80 درصد محصول تولیدی برای زیتون کنسروی و بقیه برای استحصال روغن اختصاص یافته است.

رنگیدن پیش بینی کرد: 20 درصد  زیتون که برای استحصال روغن بر روی درختان باقی مانده که معادل هزار و600 تن است، حدود 320 تن روغن زیتون به ارزش تقریبی 22 میلیارد و 400 میلیون ریال به دست آید.

وی ادامه داد:  شش کارخانه تولید روغن زیتون در رودبار وجود دارد و 40 نفرنیز بصورت دائمی وفصلی دراین واحدها اشتغال دارند.

رودبار 4713 هکتار باغ زیتون دارد.

کد مطلب 589906

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