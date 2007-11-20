تصویربرداری تلسکوپ فضایی هابل از ستاره دنباله دار هولمز

به گزارش خبرگزاری مهر، نور و درخشش ستاره دنباله دار هولمز (17P/Holmes) از 23 اکتبر و تنها در مدت یک روز به حدود یک میلیون برابر نور طبیعی این دنباله دار رسید.

به همین منظور دوربین Wfpc2 تلسکوپ فضایی هابل از 29 اکتبر گذشته تصاویر بسیار واضحی از این پدیده عجیب و نادر را تهیه کرد که به تازگی در دسترس قرار گرفته اند.

29 اکتبر گذشته این دوربین روی ذرات گرد و غبار ساطع شده از هسته متمرکز شد، 31 اکتبر از یک انفجار در بخش غربی بدنه هولمز عسکبرداری کرد و از جزئیات مربوط به هسته این دنباله دار 4 نوامبر تصویر بدست آورد.

دانشمندان ناسا این تصاویر را مورد بررسی قرار دادند و"هال ویور" از لابراتوار فیزیک دانشگاه جان هاپکینز در مری لند در این خصوص اظهار داشت: "ما در این تصاویر مشاهده کردیم که نور خورشید توسط ذرات میکروسکپی منعکس می شود، اما با بررسی آخرین تصاویر دریافتیم که حتی مواد هسته نیز نور را منعکس می کنند."

براساس گزارش ساینس مود، عنوان دنباله دار هولمز از نام کاشف آن گرفته شده است که درسال 1892 موفق شد این ستاره را رصد کند. این ستاره دنباله دار هر شش سال یکبار و با گذر از مدارهای مریخ و مشتری به دور خورشید می چرخد.