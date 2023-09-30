هوای ۵ شهر خوزستان «ناسالم» اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام سامانه مرکز پایش کیفی هوای کشور در روز جاری (هشتم مهرماه ۱۴۰۲) شاخص کیفی هوا در شهر اهواز به ۱۵۹ AQI رسید که نشان دهنده وضعیت ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی است.

براساس این شاخص افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

همچنین این میزان در شوش ۱۳۳، اندیمشک ۱۲۹، دشت آزادگان ۱۲۴ و دزفول ۱۰۱ AQI گزارش شده که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است.

براساس این شاخص افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.