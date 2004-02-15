جهان چگونگي برگزاري و نتايج انتخابات ايران را پيگيري مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر،" كريستوف رويتر" كارشناس آلماني امورخاورميانه دراين گفتگو درخصوص واكنش احزاب سياسي آلمان در زمينه رويدادهاي اخير ايران در آستانه انتخابات آتي پارلمان به خبرنگار" مهر" گفت: مسائل اخير درايران امري كاملاً عادي است كه در ساير كشورها نيز روي مي دهد .

" رويتر" در ادامه با اشاره به اينكه حل و فصل اين مسئله تنها برعهده مقامات ايراني است، افزود: به طورقطع سران ايران چاره اي براي پايان دادن به اين اختلافات و برگزاري انتخابات آزاد در ايران انديشيده اند . وي همچنين تصريح كرد : اكنون همه در انتظارچگونگي برگزاري و اعلام نتايج اين انتخابات هستند .

" كريستوف رويتر" درخصوص نقش سازمان ملل در تسريع برقراري امنيت و ثبات درعراق گفت : به طور قطع سازمان ملل تنها ارگان بين المللي است كه مي تواند در حل مسائلي چون عراق و حتي افغانستان موثر و موفق عمل نمايد .

وي با تاكيد براينكه سازمان ملل بايد فعاليتهاي خود را در راستاي برقراري صلح درجهان بيش ازپيش افزايش دهد، اظهارداشت: سازمان ملل با تكيه برقدرت و جايگاه خود قادر است تمامي بحرانهاي بين المللي را سامان دهد .

" رويتر" در خصوص اينكه آمريكا درحمله نظامي به عراق به درخواست سازمان ملل مبني برممانعت از اين اقدام توجهي نكرد، گفت : ذكر اين نكته ضرورت دارد كه آمريكا همچنان نتوانسته است به اهداف از پيش تعيين شده خود در عراق دست يابد .

وي همچنين افزود : مقامات آمريكايي پيش از جنگ عراق داعيه برقراري امنيت ، ثبات و آزادي در اين كشور را سر مي دادند ، اين در حالي است كه اكنون حتي از برقراري امنيت نيروهاي آمريكايي حاضر درعراق نيز ناتوان هستند.

كارشناس آلماني خاورميانه در ادامه با اشاره به اينكه آمريكايي ها بر اين عقيده بودند كه قادرند به تنهايي به حل و فصل امور در عراق بپردازند ، تصريح كرد : آمريكايي ها در شرايط كنوني وبا پي بردن به عدم ناتواني خود در برقراري امنيت درعراق ، نه تنها سازمان ملل بلكه جامعه بين الملل را نيز به كمك فراخوانده و آمادگي خود را براي همكاري با آنها اعلام كرده اند .

" رويتر " در خصوص تاثير ايران در تسريع روند بازسازي و برقراري امنيت در عراق به " مهر " گفت : ايران جز كشورهايي است كه مي تواند به واسطه مجاورت با عراق و توانايي هايي كه دارد نقش مهمي در تسريع در برقراري ثبات در اين كشور ايفا نمايد .

وي همچنين با اشاره به اينكه مقامات آمريكايي به شدت با اين امر مخالف هستند ، خاطر نشان كرد: آمريكاييها ازنفوذ ايران و تبعيت مردم عراق از ايرانيان بيم دارند زيرا بر اين عقيده هستند كه در صورت تحقق چنين امري عراق به ايران دوم براي آنها تبديل مي شود .

" كريستوف رويتر" در خصوص واگذاري قدرت به مردم عراق گفت: احتمال مي رود كه اين امر كمي به درازا بكشد اما در نهايت اين مردم عراق هستند كه بايد سرنوشت و آينده خود را رقم بزنند .

كارشناس آلماني مسائل خاورميانه درباره اتخاذ سياست جنگ پيشگيرانه از سوي آمريكا به خبرنگار "مهر" گفت : من گمان نمي كنم كه هدف آمريكا با در پيش گرفتن چنين سياستي كمك به صلح جهاني و برقراري امنيت درجهان باشد.

" رويتر" در ادامه با اشاره به اينكه مقامات اين كشور همواره بر اين گمان هستند كه متولي تمام امور جهان هستند ، اظهار داشت : آمريكا وجود سلاحهاي كشتار جمعي در عراق را به بهانه آنكه تهديدي براي جامعه جهاني به شمار مي آيد دستاويزي براي حمله نظامي به اين كشور قرار داد اين در حالي است كه با وجود گذشت نه ماه از پايان جنگ عراق مقامات آمريكا هنوز رد پايي از سلاحهاي كشتار جمعي دراين كشور پيدا نكرده اند .

" كريستوف رويتر " بارديگر تاكيد كرد: جامعه بين المللي در پيش گرفتن چنين سياستي از سوي مقامات آمريكا را به هيچ وجه پسنديده نمي داند .

گفتني است " كريستوف رويتر " تحصيلات آكادميك خود را در رشته اسلام شناسي و سياست گذرانده است.