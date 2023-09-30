به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر شنبه در آئین افتتاح اولین مرکز تخصصی مردمی نفس استان سمنان با بیان اینکه نیازمند افزایش رشد جمعیت در استان هستیم، تاکید کرد: بسته‌های مشوق متنوعی برای حمایت از فرزند آوری طراحی شده است.

وی با بیان اینکه دولت در راستای تحقق و اجرای مطلوب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تلاش دارد، تاکید کرد: توجه به بحران جدی کمبود و پیری جمعیت در استان و گام برداشتن در راستای تحقق و اجرای مطلوب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در قالب راه اندازی مراکزی همچون مرکز نفس، امری ضروری و حائز اهمیت است.

استاندار سمنان همچنین گفت: رفع مشکل کمبود و پیری جمعیت در سطح استان سمنان و بهبود نرخ فرزندآوری و ساماندهی شاخص‌ها در این بخش، نیازمند یک عزم جدی و همگانی توسط تمامی اقشار مردم است.

هاشمی درباره افزایش نرخ جمعیت، تاکید کرد: تا به امروز در راستای توجه به امر جوانی جمعیت و افزایش نرخ فرزند آوری، به ۴۵۰ خانوار واجد شرایط در استان سمنان زمین رایگان در قالب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده واگذار شده است.