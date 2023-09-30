  1. استانها
  2. سمنان
۸ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۶

استاندار سمنان تاکید کرد؛

تعریف بسته‌های تشویقی برای فرزندآوری در استان سمنان

تعریف بسته‌های تشویقی برای فرزندآوری در استان سمنان

سمنان- استاندار سمنان از تعریف بسته‌های تشویقی برای فرزندآوری در استان خبر داد و گفت: بهبود نرخ فرزندآوری یکی از مهمترین اولویت های دولت محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر شنبه در آئین افتتاح اولین مرکز تخصصی مردمی نفس استان سمنان با بیان اینکه نیازمند افزایش رشد جمعیت در استان هستیم، تاکید کرد: بسته‌های مشوق متنوعی برای حمایت از فرزند آوری طراحی شده است.

وی با بیان اینکه دولت در راستای تحقق و اجرای مطلوب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تلاش دارد، تاکید کرد: توجه به بحران جدی کمبود و پیری جمعیت در استان و گام برداشتن در راستای تحقق و اجرای مطلوب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در قالب راه اندازی مراکزی همچون مرکز نفس، امری ضروری و حائز اهمیت است.

استاندار سمنان همچنین گفت: رفع مشکل کمبود و پیری جمعیت در سطح استان سمنان و بهبود نرخ فرزندآوری و ساماندهی شاخص‌ها در این بخش، نیازمند یک عزم جدی و همگانی توسط تمامی اقشار مردم است.

هاشمی درباره افزایش نرخ جمعیت، تاکید کرد: تا به امروز در راستای توجه به امر جوانی جمعیت و افزایش نرخ فرزند آوری، به ۴۵۰ خانوار واجد شرایط در استان سمنان زمین رایگان در قالب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده واگذار شده است.

کد خبر 5899224

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها