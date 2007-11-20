317 نفر در یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان فعالیت دارند

رسول محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: از این تعداد217 نفر نیروهای رسمی منابع طبیعی و بقیه بسیجی هستند.

محمدی عنوان کرد: این یگان از یک میلیون 17 هزار هکتار عرصه های منابع طبیعی اعم از جنگل، مرتع و بیشه زارها را در گیلان حفاظت می کند.

این مقام مسئول در منابع طبیعی گیلان با بیان اینکه براساس نرم قابل قبول هر یک نفر باید دو هزار هکتارعرصه را محافظت کند، گفت: در شرایط کنونی در گیلان به دلیل کمبود نیرو، سهم هریک برای حفاظت چهار هزار و 680 هکتار است.

محمدی خاطر نشان کرد: نیروهای یگان به رغم ملبس به لباس شدن از لحاظ تجهیزات همچون بی سیم دستی، خودروی، سلاحهای گرم نظیر کمری و کلاژ و آموزش های نظامی هم مجهزند.

وی گفت: یگان حفاظت ازمیان چهار تعریف سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری، حفاظت توسعه ، بهره برداری و احیا، فقط بحث حفاظت از عرصه های منابع طبیعی را پیگیری می کند.

محمدی عنوان کرد: در اجرای ماده 179 قانون برنامه توسعه سوم سازمان جنگلها، مراتع ، آبخیزداری و تائیدیه فرمانده کل قوا یگان حفاظت در سال 84 در سازمان مرکزی و ادارات کل در استانها شکل گرفت.

وی ادامه داد: سوابق و تاریخچه موید این واقعیت بوده که در سال 1303 طرحی درقالب گارد جنگل، تدوین شده ولی در هیچ مقطعی از چنین پشتوانه ای که تائیدیه از طرف فرماندهی کل قوا باشد پشت این موضوع نبوده است.