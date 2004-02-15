ليست نهايي حزب استقلال ايران اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين نشست كه حدود 5 ساعت به طور انجاميد؛ ابتدا دكتر رجايي خراساني دبير كل حزب استقلال ايران به ايراد سخن پرداخت و سپس شركت كنندگان در خصوص تعيين فهرست نهايي نامزدهاي مورد حمايت حزب در تهران و شهرستانها و نيز نحوه تبليغات در انتخابات به بحث و تبادل نظر پرداختند و در نهايت 30 نامزد قطعي از حوزه انتخابه تهران كه در فهرست حزب استقلال ايران قرارگرفته اند مشخص گرديد.

دكتر احمد فاطمي سخنگوي حزب استقلال ايران در پايان اين نشست درخصوص علت فوق العاده بودن جلسه مزبورگفت: حزب استقلال ايران به عنوان يكي از اركان اصلي ائتلاف چكاد آزاد انديشان و درچارچوب منشورتوافق شده با ائتلاف چكاد آزاد انديشان در تعيين ليست نامزدهاي مورد حمايت اختيارتام داده بود؛ ليكن روي برخي از نامزدهاي مورد حمايت چكاد در تهران بعضي از دوستان بحث ها و مجادلاتي را مطرح كرده اند كه درهر صورت ناچار شديم براي حل مسئله و رفع اختلاف سليقه ها اين نشست را برگزار نماييم.

دكتر احمد فاطمي افزود: پس از بحث و تبادل نظر ؛ اكثريت قريب به اتفاق دوستان حاضر در جلسه از بين 30 نامزد معرفي شده از سوي چكاد ؛ 28 نامزد را با ملاكها و معيارهاي مصوب و توافق شده منطبق دانسته وتنها بر روي دو نفر از ايشان بحث داشتند. لذا تصميم گرفته شد طي فهرست جداگانه دكتر عماد افروغ و دكتر لاله افتخاري را جايگزين آن دو نامزد مورد بحث نمايند.

سخنگوي حزب استقلال ايران درخصوص نحوه آرايش ليست انتخاباتي حزب متبوع خود درشهرستانها وتهران گفت: درشهرستانها كاملا با ائتلاف چكاد هماهنگ هستيم وحدود 260 نامزد براي شهرستانها معرفي نموده و در تهران در صدر ليست خود نام دبير كل حزب دكتر سعيد رجايي خراساني را قرار داده و نام بقيه نامزدها را به ترتيب حروف الفبا تنظيم نموده ايم.

وي در خصوص تركيب سياسي ليست نامزدهاي مورد حمايت در تهران و شهرستانها خاطرنشان كرد: حزب استقلال ايران و چكاد آزاد انديشان تمامي مساعي خود را به كار برده اند تا ليست انتخاباتي برآيندي از نيروهاي دانشگاهي ؛ معتدل ؛ خردگرا و مستقل باشد چرا كه ما مستقل از چپ و راست بوده و معتقديم افراطي گري از ناحيه هر جرياني كه باشد عاقبت خوبي ندارد.

دكتر احمد فاطمي ضمن انتقاد از مواضع افراطي برخي افراد و گروههاي سياسي كه رويكرد عدم شركت در انتخابات با تحريم را برگزيده اند اظهار داشت: اينها در واقع خود را تحريم و بايكوت مي كنند. وزن و جايگاه ايشان براي ملت رشيد ايران مشخص است. چنين رويكردي بدون ترديد به انزواي هميشگي آنها منجر خواهد شد. ملت ايران اينگونه مواضع دشمن شاد كن را در حافظه خود ثبت خواهد كرد.

وي با استناد به نظر سنجي هاي گوناگوني كه از سوي مراجع مختلف به عمل آمده ابراز اميدواري كرد: مردم درانتخابات اول اسفند حضوري با نشاط ؛ آگاهانه و پرشور خواهند داشت.

سخنگوي حزب استقلال ايران درپايان نامزدهاي مورد حمايت حزب استقلال ايران در تهران را به شرح ذيل اعلام نمود:

1- دكتر سعيد رجايي خراساني

2- حجه الاسلام دكتر احمد احمدي

3- دكتر لاله افتخاري

4- دكتر عماد افروغ

5-ابراهيم انصاريان

6- دكتر زهرا پيشگاهي فر

7- مهندس عباس جاسي

8- دكتر غلامعلي حداد عادل

9- اميررضا خادم

10-دكتر محمد خوش چهره

11-مهندس محمد هاشمي رهبري

12-دكتر كريم زارع

13- سيد محمد صفي زاده

14- دكتر علي عباسپور تهراني فرد

15-حجه الاسلام دكتر محمد رضا عباسي فرد

16- دكتر خليل علي محمد زاده

17-دكتر حسن غفوري فرد

18- حسن فرجي

19- دكتر نفيسه فياض بخش

20- دكتر مجيد قاسمي

21- دكتر محمد حسن قديري ابيانه

22-حجه الاسلام و المسلمين مهدي كروبي

23- دكتر مهدي كوچك زاده

24- دكتر محمد رضا مجيدي

25- عليرضا محجوب

26- حجه الاسلا دكتر غلامرضا مصباحي مقدم

27- دكتر محمد مهدي مظاهري تهراني

28- حسين مظفر

29- دكتر حسين ميرمحمد صادقي

30- علي هاشمي بهرماني(رفسنجاني )

