تصادف در مدرسه شهریار تائید شد/حال دانش آموزان مساعد است

به گزارش خبرنگار مهر، آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران برخورد خودرو با دانش آموزان در آموزشگاه کوثر واقع در فاز ۱ شهر اندیشه را تائید کرد.

در اطلاعیه آموزش و پرورش آمده است: همکار فرهنگی که با وسیله نقلیه شخصی به مدرسه آمده بود، به دلیل ناتوانی در کنترل اتومبیل اتومات خود، باعث بروز حادثه برای ۴ نفر از دانش‌آموزان این مدرسه شد.

در پی این حادثه، با حضور به موقع مسئولین و اورژانس در محل، ۲ نفر از دانش‌آموزان به بیمارستان تأمین اجتماعی شهریار و ۲ دانش‌آموز نیز به بیمارستان امام سجاد (ع) شهریارمنتقل شده‌اند.

حال عمومی دانش‌آموزان مساعد گزارش شده و جهت اطمینان بیشتر، آزمایشات تکمیلی در حال انجام است.