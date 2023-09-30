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۸ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۷

تصادف در مدرسه شهریار تائید شد/حال دانش آموزان مساعد است

تصادف در مدرسه شهریار تائید شد/حال دانش آموزان مساعد است

شهریار- آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران برخورد خودرو با دانش آموزان در آموزشگاه کوثر واقع در فاز ۱ شهر اندیشه را تائید و اعلام کرد حال دانش آموزان مساعد است.

به گزارش خبرنگار مهر، آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران برخورد خودرو با دانش آموزان در آموزشگاه کوثر واقع در فاز ۱ شهر اندیشه را تائید کرد.

در اطلاعیه آموزش و پرورش آمده است: همکار فرهنگی که با وسیله نقلیه شخصی به مدرسه آمده بود، به دلیل ناتوانی در کنترل اتومبیل اتومات خود، باعث بروز حادثه برای ۴ نفر از دانش‌آموزان این مدرسه شد.

در پی این حادثه، با حضور به موقع مسئولین و اورژانس در محل، ۲ نفر از دانش‌آموزان به بیمارستان تأمین اجتماعی شهریار و ۲ دانش‌آموز نیز به بیمارستان امام سجاد (ع) شهریارمنتقل شده‌اند.

حال عمومی دانش‌آموزان مساعد گزارش شده و جهت اطمینان بیشتر، آزمایشات تکمیلی در حال انجام است.

کد مطلب 5899300

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