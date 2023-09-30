مصرف سوخت مازوت در نیروگاه نکا مشکلاتی را ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه شنبه در مراسم یادواره ۳۳ شهید نیروگاه شهید سلیمی نکا و تکریم مقام شامخ شهید خوشنام، ضمن گرامیداشت ایام و یاد و خاطره شهیدان، اظهار کرد: شهیدان میتوانستند با حضور در دانشگاه آینده خوبی داشته باشند، اما همه اینها را گذاشتند و به خدمت پرداختند و برخی از مسئولان ما این گونه هستند اما باید قبول کنیم که بعضیها میخواهند جیب خود را پر کنند.
نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: برخی از مسئولان با بیتالمال طوری رفتار میکنند که انسان با مال شخصی خود هم این طور برخورد نمیکند و وظیفه خود را درست انجام نمیدهندو اشرافی زندگی میکنند.
این مسئول یادآور شد: بسیاری از شهدای ما حاضر نبودند حق الزحمه یا حقوق دریافت کنند و استفاده حداقلی از بیتالمال داشتند اما یک عده مسئولان بیدرد و بی احتیاط چقدر کارخانجات و صنایع را به بهای ناچیز زمین زدند.
وی تاکید کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری دشمنان بدانند به توفیق الهی نمیگذاریم نام شهید و شهادت در این کشور فراموش شود پس برگزاری این یادوارهها بسیار مهم است تا ناخواسته دنیازده نشویم.
آیت الله محمدی لائینی با اشاره به بحث توجه به قوت و ضعف نیروگاه شهید سلیمی، گفت: این نیروگاه بیش از ۴۰ سال است که به مردم خدمت کرده و کارگران اینجا در مقابل بمباران صدامیان ایستادند که این خدمات بسیار جای تشکر دارد.
این مسئول با بیان اینکه در تابستان سال گذشته و امسال با تدبیر درست دولت سیزدهم قطعی آب، برق و گاز نداشتیم، بیان کرد: امروز شاهد خلع سلاح آمریکاییها در عراق، ارتباط گسترده کشور با کشورهای منطقه، غلبه بر کرونا با ساخت واکسن، جلوگیری از خالی شدن خزانه در کشور، قرآن بالای دست گرفتن رئیس جمهور در مجمع بین الملل و غیره هستیم اما برخی از مسئولین قدر این دولت را ندانسته و همراهی و دغدغه لازم را ندارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر در استان در بحث کشاورزی، صنعت، پسماند، حفظ منابع طبیعی، گردشگری، صادرات، واردات، تولید و غیره مشکل داریم که باید رفع شود.
آیت الله محمدی لائینی در پایان در ارتباط با مسائل موجود در نیروگاه، بیان کرد: سوخت مازوت و آلایندهها مشکلاتی را ایجاد میکند که باید با تجهیز سیستم این ضعف برطرف شود، یا اینکه آب شیرینکن ضعیف کار میکند و کشت و صنعت منطقه اسلام آباد با مشکل مواجه خواهد شد.
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