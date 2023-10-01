پیوست فرهنگی برای تمامی خدمات کمیته امداد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عسگر بیگی شامگاه شنبه در دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل، اظهار کرد: کمیته امداد در بحث اشتغال و مسکن به نقطه قابل قبولی از عملکرد رسیده که قابل تقدیر است.
وی با اشاره به ضرورت پیوست فرهنگی در تمامی خدمات کمیته امداد تصریح کرد: در امر زکات با اینکه شهرستان کوثر جز مناطق محروم استان اردبیل محسوب میشود اما با کار فرهنگی که صورت گرفت و مبالغ هزینهکرد زکات برای درمان، جهیزیه، مسکن و سایر نیازهای مددجویان اعلام شد، شاهد افزایش چند برابری این امر واجب بودیم.
امام جمعه شهرستان کوثر با بیان اینکه هر اقدامی انجام میدهیم باید به مردم بگوییم که کمکهای آنها در چه زمینهای هزینه شده است، گفت: افزایش کمکهای مردمی با انجام پیوست فرهنگی میسر میشود که امیدواریم بیش از پیش شاهد این موضوع باشیم.
حجتالاسلام بیگی حل مشکلات نیازمندان را نشانه رضایتمندی در جامعه اعلام کرد و افزود: اگر خانوارهای مستضعف دریابند که به خوبی به مسائل آنها رسیدگی میشود و گرفتاریهایشان به حداقل میرسد، قطعاً رضایت بیشتری از مجموعه کمیته امداد خواهند داشت.
وی با بیان اینکه کمیته امداد با حمایت از دانشآموزان و دانشجویان بیبضاعت در حوزه فرهنگی نیز به صورت شایسته عمل میکند، خاطرنشان کرد: حمایت از دانشآموزان و دانشجویان نیازمند که آینده کشور در قلمرو آنها خواهد بود، میتواند رضایت حداکثری را به ارمغان آورد.
حجتالاسلام بیگی حضور جهادی کمیته امداد در مناطق محروم و دورافتاده را مایه افتخار توصیف کرد و ادامه داد: در برخی نقاط که افراد در آنجا در خانههای ناایمن و نامناسب زندگی میکنند، با مساعدت کمیته امداد و اقدامات شبانهروزی امدادگران این نهاد شاهد ساخت مسکن مناسب برای آنها خواهیم بود.
امام جمعه شهرستان کوثر اصل و اساس خدمات کمیته امداد را حفظ عزت نفس و کرامت انسانی مددجویان اعلام کرد و گفت: در آستانه سال تحصیلی شاهد توزیع لوازمالتحریر مناسب در بین دانشآموزان نیازمند بودیم تا آنها بیدغدغه و با آرامش خاطر راهی کلاس درس شوند که این امر جای قدردانی بسیار دارد.
نظر شما