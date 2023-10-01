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۹ مهر ۱۴۰۲، ۵:۱۲

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

صعود اسکیت بازان ایران به نیمه نهایی ماده ١٠٠٠ متر

صعود اسکیت بازان ایران به نیمه نهایی ماده ١٠٠٠ متر

هر ۴ اسکیت باز ایران در ماده ۱۰۰۰ متر راهی مرحله نیمه‌نهایی شدند.

به گزارش مهر از هانگژو، مسابقات تیم ملی اسکیت سرعت ایران اعزامی به بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو ساعت ۹ صبح امروز (یکشنبه ۹ مهر) به وقت محلی در ماده ۱۰۰۰ متر و در استادیوم Qiantang Roller Sports Centre با حضور نگین شیخی و ملیکا منوچهری راد در بخش زنان و محمد امین حیدری و کیارش شامحمدی در بخش مردان برگزار شد،

در پایان دور اول بخش زنان و بین هشت شرکت‌کننده، ملیکا منوچهری راد ۱.۳۷.۲۱۷ با زمان و نگین شیخی با زمان ۱.۳۸.۴۱۴ به ترتیب در جایگاه‌های پنجم و ششم ایستادند و جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را کسب کردند.

در بخش مردان هم کیارش شامحمدی و محمد امین حیدری موفق شدند راهی مرحله بعدی شوند، بدین ترتیب تمام اسکیت‌بازان کشورمان موفق شدند مرحله مقدماتی را با موفقیت پشت سر بگذارند.

تیم ملی اسکیت سرعت ایران با چهار بازیکن زن و چهار بازیکن مرد در این رقابت ها حضور دارد.

کد مطلب 5899590
زینب حاجی حسینی

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