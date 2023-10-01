انسداد اسناد هویتی چالش بزرگ ثبت احوال استان بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح یکشنبه در دیدار با دادستان عمومی و انقلاب بوشهر گزارشی از عملکرد و خدمات ثبت احوال بوشهر در خصوص مباحث حقوقی از جمله پرونده‌های فاقدان، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، ممنوع الخدمات، تغییر اسامی و احکام مربوط به اسناد هویتی را ارائه کرد.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با اشاره به اهمیت حفظ و صیانت اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها، از دادستان بوشهر خواست تا با در نظر داشتن این موضوع رویه‌های قضائی مناسب را ابلاغ کند.

وی ممنوعیت خدمات اسناد هویتی، تغییر اسامی مذهبی و مناسب، تغییر سن و ابطال اسناد سجلی را از عمده پرونده‌های مرتبط با ثبت احوال برشمرد و گفت: همکاری و تعامل قضات جهت جلوگیری از تزلزل اسناد ضروری است.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر تعداد زیاد دستورات قضائی مبنی بر انسداد اسناد هویتی را چالش بزرگ ثبت احوال استان عنوان کرد و اظهار داشت: با ممنوعیت خدمات، ضمن اینکه فرد از همه حقوق شهروندی و خدمات اجتماعی محروم می‌شود خانواده وی نیز دچار مشکلات زیادی می‌شوند.

پاسالار با تاکید بر حفظ حقوق اجتماعی افراد تصریح کرد: ممنوعیت خدمات ابزاری قانونی در دست قضات برای الزام محکومان است ولی با توجه به تبعاتی که برای خانواده وی دارد انتظار داریم کمتر از این اقدام قانونی استفاده شود، چرا که در مواردی شاهد هستیم با این اقدام خانواده وی از ابتدایی‌ترین خدمات همچون درمان یا ثبت نام در مدارس محروم می‌شوند که با روح قانون در تضاد است.

وی خاطر نشان کرد: دادگستری استان همواره تعامل خوبی با ثبت احوال داشته است و امیدواریم با دستورات جدید شاهد همکاری بیش از پیش دستگاه قضا در پرونده‌های ثبت احوال باشیم.