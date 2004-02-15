همه دستگاههاي خدماتي شهري ملزم به تبعيت از مصوبات شوراي شهر هستند

مهدي چمران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : نمايندگان شوراي شهر در واقع از طرف مردم سياستگذاري و برنامه ريزي شهري را در همه ابعاد به عهده دارند و بر اساس قانون، شوراي شهر حق نظارت و برنامه ريزي در همه امور شهري را دارد وهمه دستگاههاي اجرايي ملزم به تبعيت از تصميمات شوراي شهر هستند .

وي ادامه داد : با وجود ارتباط نزديك شوراي شهر و شهرداري نبايد تصور كرد كه شوراي شهر فقط شوراي شهرداري است و مصوبات شوراي شهر فقط يه اين سازمان مربوط مي شود بلكه شوراي شهر در جايگاه قانوني خود مسئوليت هماهنگي و مديريت شهر را در همه ابعاد آن به عهده دارد و مي تواند در مورد همه امور شهري تصميم گيري كند .

وي اضافه كرد : البته در موارد خاصي تصميمات شورا ممكن است براي اجرايي شدن مراحل قانوني و هماهنگي را در دستگاههاي مختلف طي كند اما در نهايت شوراي شهر مي تواند در مورد همه مسائل شهري تصميم گيري كند و براي رسيدن به مديريت متمركز در امور شهري و پرهيز از موازي كاري بايد جايگاه شوراي شهر به عنوان محور برنامه ريزي كلان در سطح شهرها شناخته شود .

چمران گفت : شواري شهر براي رسيدن به تعامل و نزديكي با دستگاههاي مختلف ضمن دعوت از مسئولان نهادها و سازمانها از طريق گفت وگو و تبادل نظربراي رفع مسائل و مشكلات شهري اقدام مي كند و خوشبختانه مسئولان دستگاههاي اجرايي و خدماتي نيز تاكنون از اين نوع برخورد استقبال كرده اند و اميدواريم از اين پس نيز با تعامل بيشتر براي رفع مشكلات شهر موفقيتهاي بيشتري به دست آوريم .

وي همچنين در مورد برگزاري برخي جلسات شوراي شهر بدون حضور مستمع و خبرنگاران توضيح داد : شوراي شهر علاوه بر جلسات علني كه با حضور خبرنگاران و شهروندان برگزار مي شود گاهي به علت تخصصي بودن جلسات و بحثهاي طولاني و مفصل كه در بيشتر مواقع به تصميم مشخصي نمي انجامد از دعوت خبرنگاران و شهروندان خودداري مي كند ، اين امر البته نشانه محرمانه بودن يا غير علني بودن اين جلسات نيست اما ماهيت جلسات به گونه اي است كه امكان بحث و گفت و گوي آزادتر ميان مسئولان بدون حضور خبرنگاران بهتر انجام مي شود .

وي ادامه داد : با وجودي كه در اين جلسات محدوديت هايي از نظر فضا داريم و با توجه به مشورتي بودن و طولاني بودن اين جلسات در صورتي كه خبرنگاران مايل به حضور در اين جلسات باشند قانونا مشكلي وجود ندارد و مي توانند پس از هماهنگي هاي لازم در اين جلسات حاضر شوند .