ایجاد ۲ پایگاه جدید آتش نشانی در ایلام

نصرت الله لطفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس استاندارها زمان رسیدن نیروهای آتش‌نشانی پنج دقیقه است که برای رسیدن به این استانداردها باید ۲ ایستگاه آتش‌نشانی دیگر در استان ایلام راه اندازی شود، براساس نیاز سنجی و با توجه به تراکم زیاد مراکز تجاری و ترافیک لازم است یکی این ایستگاه‌ها در هسته مرکزی شهر جانمایی شود.

وی افزود: برای راه اندازی ایستگاه‌ها مشکلاتی در بحث زمین و تامین اعتبارات وجود داشت که با رایزنی‌هایی که با شهرداری و مسکن شهرسازی صورت گرفته موجب شده یک قطعه زمین در محل فرودگاه قدیم برای ساخت ایستگاه آتش نشانی اختصاص یابد.

این مسئول با بیان اینکه با همکاری دستگاه‌های ذی ربط به زودی شاهد کلنگ زنی این ایستگاه هستیم، ادامه داد: خوشبختانه مشکل تامین اعتبارات هم با کمک معاون عمرانی استانداری در حال مرتفع شدن است.