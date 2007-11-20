راه مقابله با اعتیاد اجرای برنامه های کاهش آسیب است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علی اکبر یساقی، رئیس سازمان زندانها گفت: کشور ما نیاز به کار فراوان و عالمانه دارد. عامل اصلی پیشرفت کشور دانایی ، خردورزی و مدیریت و برنامه ریزی است.

یساقی در ادامه با اشاره به بخشنامه اخیر ریاست قوه قضائیه مبنی بر عدم پذیرش معتادین به زندانها گفت: اگر از نگاه علمی به این قضیه نگاه کنیم ، یک اتفاق بزرگ در تاریخ ایران است.

وی ادامه داد: ما باید از منظر کاهش آسیب به آن نگاه کنیم ، امروز جهان برای مبارزه با بیماری های واگیردار بسیج شده است و آن را طاعون قرن می نامد. که یکی از کانونهای مهم این بحران زندانها و معتادین هستند.

رئیس سازمان زندانها افزود: متخصین جهان پس از 50 سال به این نتیجه رسیده اند که روش مقابله با اعتیاد شلاق زدن و زندانی کردن و به بند کشیدن معتادین نیست زیرا این اعمال جز گسترش بیماریهای واگیر دار مثل ایدز هیچ نتیجه دیگری به همراه ندارد. راه مقابله با اعتیاد اجرای برنامه های کاهش آسیب می باشد که یک امر درمانی است و ارتباطی به زندانبانی ندارد، اصل ، تمرکز این برنامه ها در بهزیستی و مراکز درمانی است.

یساقی همچنین یکبار دیگر بر اجرای اولویت های دهگانه سازمان تاکید کرد و از روسای زندانها خواست در این زمینه خلاقیت و ابتکار عمل به خرج دهند.

وی درخصوص جلوگیری از ورود مواد به زندانهای به عنوان یکی دیگر از اولویت های اصلی سازمان گفت: در ابتدا نگاه ما یک نگاه سنتی و قدیمی بود یعنی کشیدن دیوار، استفاده از x-ray و سگ های مواد یاب. اما این روشها علمی نیستند. زیرا یک فرد معتاد و مواد همانند دهانه های یک گیره آهنربایی هستند که تمایل دارند به همدیگر برسند.

رئیس سازمان زندانها ادامه داد: تنها راه جلوگیری از مواد کاهش تقاضا است که فقط با اجرای برنامه های کاهش آسیب امکانپذیر است.

وی در پایان گفت: تلاش می کنیم در سراسر کشور این برنامه فعالتر شود و سطح پوشش آن را از 10 هزار نفر به 25 هزار نفر برسانیم .

در ابتدای این نشست ضیایی فرد، معاون حوزه ریاست و روابط عمومی، هدف از برگزاری این نشست ها را بررسی وتبیین اولویت های دهگانه عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود با تلاش و همفکری همه مدیران و پرسنل گام مهمی در دستیابی به این اهداف برداشته شود.

زنجیره ای، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، نیز طی سخنانی بر اهمیت ایجاد بازداشتگاههای موقت تاکید کرد. و برنامه های گسترش صنعت انفورماتیک شامل ایجاد سیستم ویدئو کنفرانس، گسترش اتوماسیون اداری و اجرای طرح جامع اطلاع رسانی را تشریح کرد.

در ادامه شمس ، معاون اصلاح و تربیت ، مشکلات ناشی از جمیعت فراوان زندانها را بر شمرد واظهار داشت: هر چه آمار زندانبان بیشتر باشد تخلفات بین کارکنان و فساد و جرایم در بین زندانیان بیشتر خواهد بود. در نتیجه بهترین شیوه برای تقلیل جرایم ، کاهش جمعیت کیفری و تلاش در جهت اهداف سیاست کاهش استفاده از مجازات زندان است.

سپس محمدی، معاون قضایی و اجرای احکام در خصوص تفکیک و طبقه بندی زندانیان و رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی بعنوان دو اولویت از اولویت های دهگانه سازمان مطالبی را عنوان کرد و افزود: زیربنای طبقه بندی زندانیان داشتن فضای فیزیکی کافی و مناسب است که خوشبختانه با تلاش های بعمل آمده، در سالهای اخیر سرانه این فضا از 5/2 متر مربع به 10 متر مربع افزایش پیدا کرده است.