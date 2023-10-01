فیلم «جنگل» با روایت ماجرای منافقین تولید می شود

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تهیه فیلم سینمایی با همکاری کنگره شهدای مازندران با نام جنگل اظهار داشت: این فیلم به ماجرای منافقین در جنگل‌های شمال می‌پردازد و قصه بسیار ملتهب و جذابی دارد.

وی با بیان اینکه فیلم دارای جاذبه‌هایی برای مخاطب است، اظهار داشت: این فیلم چهره منافقین را به خوبی تصویر می‌کشد و تلاش فوق العاده جانفشانی و ایثار بچه‌های لشکر ۲۵ کربلا را برای مقابله با منافقان روایت می‌کند.

وی با عنوان اینکه تلاش بچه‌های لشکر ۲۵ کربلا سبب شد از یک خطر بزرگ جلوگیری شود، افزود: ماجرای جنگل بسیار جالب است که می‌تواند سرفصل بسیاری از فیلم‌ها و تولیدات باشد.

حسینی با اظهار اینکه فیلمنامه تاحدودی آماده شده است، به جلسه با رزمندگان حماسه جنگل اشاره کرد و گفت: حسین لطیفی کارگردانی این فیلم سینمایی را برعهده دارد و می‌توانیم نوید فیلم متفاوت و جذاب را برای مخاطب بدهیم.

وی گفت: تلاش می‌کنیم تا فیلم را به جشنواره فجر امسال برسانیم و امیدواریم این فیلم مقدمه‌ای برای معرفی لشکر ۲۵ کربلا و شخصیت‌های مهم این لشکر نظیر شهید طوسی و شهید بصیر شود.