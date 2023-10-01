اکران فیلم «شماره ۱۰» در خراسان جنوبی/روایت یک جوانمردی

مجید کریمیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوزه هنری خراسان جنوبی در هفته دفاع مقدس برنامه‌های متعددی در حوزه شعر، ادب، نمایش، تئاتر، تاریخ شفاهی و … را اجرا کرد.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه ۳۰ اثر مستند و … درباره شهدای استان تولید شده است گفت: این آثار در اختیار شبکه استانی و ملی برای پخش قرار داده شده و همچنین از ظرفیت فضای مجازی برای این موضوع استفاده کردیم.

کریمیان با بیان اینکه یکی از راه‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استفاده از ظرفیت سینما است، بیان کرد: در این راستا فیلم سینمایی «شماره ۱۰» همزمان با سراسر کشور، هم اکنون روی پرده سینماهای خراسان جنوبی اکران می‌شود.

کریمیان ادامه داد: این فیلم سینمایی مربوط به سرگذشت اسیر زندانی (استوار اکبری) در زندان‌های بعثی عراق است که در سال پایانی جنگ اسیر می‌شود و در چندین نوبت برای فرار از زندان بعثی اقدام می‌کند.

وی گفت: هدف این اسیر برای فرار از زندان معرفی ۴۲ اسیری که ثبت صلیب سرخ نشده و امکان شهادتشان وجود داشت، بوده است.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی افزود: این فیلم با هدف آشنایی مردم به ویژه جوانان با رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام در ۸ سال دفاع مقدس اکران، می‌شود.

وی افزود: فیلم شماره ۱۰ در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر، ۴ مقام در بخش‌های بهترین بازیگر مرد، بهترین موسیقی متن، بهترین طراحی و چهره پردازی، کسب کرده است.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی یادآور شد: امیدواریم مردم عزیز خراسان جنوبی از این اثر سینمایی حمایت کنند تا تاریخ دفاع مقدس را به نحو نوجوانان معرفی کنیم.