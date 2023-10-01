مشکل مزایده زمین هیئت کهف الشهدا به صورت قانونی واساسی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح یکشنبه در دیدار با هیأت امنای هیئت کهف الشهدای بیرجند، نقش آفرینی این مجموعه در خراسان جنوبی را قابل تقدیر دانست.

استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: اینکه هیأت کهف الشهدا توانسته نسل جوان را جذب کند و به فرهنگ سازی بپردازد، بسیار ارزشمند است.

قناعت از از سختی‌هایی که در مسیر اهداف و برنامه‌های هر فرد یا مجموعه رخ می‌دهد به عنوان امتحان الهی یاد کرد و گفت: ما باید بصیرت لازم را در انتخاب راه درست و ورود صحیح به مسایل داشته باشیم و حواس مان را جمع کنیم که مبادا پای مان بلغزد و راه را به خطا برویم.

وی آرمان اصلی همه را حفظ نظام خواند و تأکید کرد: امام راحل (ره) از حفظ نظام به عنوان اوجب واجبات یاد کرده‌اند، لذا این تکلیف همه ماست که در این زمینه هیچ کوتاهی نکنیم.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: اگر در مسیر اهداف مان مشکلی پیش آمد نباید سختی‌ها را پای نظام نوشته و به اندازه لیوانی، آب به آسیب دشمن بریزیم.

قناعت به مشکل پیش آمده برای هیئت اشاره کرد و گفت: تمام تلاش مان را می‌کنیم و پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد تا زمین هیئت از فهرست املاک مازاد بنیاد شهید خارج شده و به شکل قانونی در اختیار هیئت کهف الشهدا قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه این مشکل باید به صورت قانونی و اساسی حل شود، ورود اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان به این قضیه و تدبیر در خصوص راه اندازی یک کانون فرهنگی را به عنوان راهکاری برای رفع مشکل کهف الشهدا پیشنهاد داد.

استاندار خراسان جنوبی هیأت امنا را مکلف کرد در جلسه‌ای با حضور معاونین سیاسی و عمرانی استانداری و جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط برای یافتن راهکارهای قانونی رفع این مشکل با عنایت به صرفه و صلاح استان چاره اندیشی کنند.