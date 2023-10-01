۲۱ دستگاه اتوبوس با شروع سال تحصیلی جدید در کرمانشاه وارد مدار شد

هوشنگ احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوزه اتوبوسرانی شامل ۲ بخش بوده که بخشی از آن شامل ۱۱۰ دستگاه اتوبوس شخصی در شهر در حال خدمت رسانی به عموم شهروندان است و بخش دیگر آن شامل ۲۱ دستگاه مربوط به سازمان دولتی که بر حسب تقاضای شهروندان وارد ناوگان حمل و نقل مسافران شهری شده‌اند.

وی افزود: با توجه به تقاضای شهروندان در مناطق حاشیه شهری که پیشتر دارای اتوبوس بودند اما طی یکسال گذشته به دلایل مختلف تردد اتوبوس در این مناطق غیر فعال شده تعداد ۲۱ دستگاه اتوبوس در حال حاضر بکار گیری شدند.

معاون سازمان حمل و نقل مسافر شهری استان کرمانشاه تصریح کرد: مجموع اتوبوس‌هایی که مقرر شد بر حسب تعهد شرکت خودرو ساز که به سازمان تاکسیرانی تحویل داده شود ۱۰۸ دستگاه بوده که از این میزان تاکنون ۴۵ دستگاه دریافت شده و از ۴۵ دستگاه ۲۱ دستگاه وارد مدار شده و در تلاش هستیم پس از جذب راننده ۲۴ دستگاه باقی مانده را نیز به ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری اضافه کنیم.

احمدی به تلاش‌ها برای دریافت کامل اتوبوس‌های وعده داده شد اشاره کرد و گفت: بر اساس تعهدات شرکت خودرو ساز ۱۰۸ اتوبوس باید تا سال ۱۴۰۱ به سازمان حمل و نقل داده شود که به دلایل مختلفی عملی نشده اما با تلاش‌های انجام شده و پیگیری و مکاتبات صورت گرفته مقرر شده تا پایان سالجاری سایر اتوبوس‌های باقی مانده به طور کامل تحویل داده شود.

وی در پایان یاد آور شد: به محض تحویل سایر اتوبوس‌های باقی مانده از شرکت خودرو ساز وارد مدار و ناوگان حمل و نقل شهری خواهند شد.