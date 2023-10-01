استقرار قاضی ویژه در پلیس آگاهی ارومیه برای صیانت از اموال مردم

ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش غیرمتعارف پرونده‌های جعل و کلاهبرداری در مرکز استان که عده‌ای از افراد فرصت طلب و شیاد با سوءاستفاده از حسن نیت و سادگی شهروندان با توسل به وسایل متقلبانه اقدام به بردن اموال آنها می‌کردند موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود، در راستای صیانت و حفاظت از اموال اشخاص و شهروندان و همچنین در جهت پیشگیری از وقوع این جرایم با برنامه ریزی به عمل آمده و هماهنگی‌های لازم احدی از دادیاران دادسرای مرکز استان در پلیس آگاهی مرکز استان تحت نظر یکی از معاونین دادستان مستقر گردید.

عتباتی اضافه کرد، با استقرار این قاضی ویژه به صورت موردی و فی المجلس شکایت‌های مراجعین بررسی و دستورات لازم در جهت حفظ اموال آنها و تعقیب مرتکبین صادر می‌گردد.

رئیس کل دادگستری استان مهمترین هدف از استقرار این قاضی ویژه در پلیس آگاهی را جلوگیری از تضییع اموال اشخاص عنوان کرد و گفت دستگاه قضائی استان برخورد قاطع و بازدارنده‌ای با کسانی که چشم طمع به اموال مردم را دارند خواهد داشت.

عتباتی در پایان از شهروندان هم خواست با هوشیاری از اموال خود مراقبت نمایند و فریب این فرصت طلبان را نخورند.