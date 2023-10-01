به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و شرکت نمایندگان و اساتید دانشگاه از کشورهای مختلف اسلامی در سالن اجلاس سران آغاز شد.

بر اساس این گزارش، سی و هفتمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با موضوع «همکاری‌های اسلامی برای دستیابی به ارزش‌های مشترک» با حضور بیش از سه هزار نفر از علما و فرهیختگان ۴۱ کشور جهان برگزار می‌شود.

به دنبال اعلام هفته وحدت از سوی بنیان گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (قدس سره) و بر اساس راهبرد جمهوری اسلامی ایران در تقویت وحدت اسلامی بین مسلمانان، تصمیم به برگزاری کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، توسط متولیان و مسئولان امر گرفته شد. از سال هزار و سیصد و شصت و نه سازمان تبلیغات اسلامی متولی برگزاری چهار دوره از این کنفرانس بوده اما پس از تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که به دستور مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) صورت گرفت و رسالت تقریبی آن، اجرای این مهم بر عهده مجمع گذاشته شد.

گفتنی است مهمانان کنفرانس بین المللی وحدت از بین شخصیت‌های فرهیخته، علما و مفتیان و شخصیت‌های سیاسی کشورهای اسلامی، اساتید دانشگاه‌ها و سایر مجامع علمی و فرهنگی داخل و خارج کشور انتخاب می‌شوند. تاکنون صدها متفکر، عالم، اندیشمند و فعال فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، از سراسر جهان و جمع کثیری از علما و متفکران شیعه و اهل سنت از مناطق مختلف کشور در این کنفرانس شرکت کرده و به ارائه مقاله، سخنرانی و بیان دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند.