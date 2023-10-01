بازدید ۵۱۷ هزار گردشگر داخلی و خارجی از مناطق گردشگری فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله روانشاد با بیان اینکه استان فارس ظرفیت پذیرش ۳۵ هزار نفر شب گردشگر را دارد، بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۵۱۷ هزار گردشگر به استان فارس سفرکرده و از ظرفیت‌های مذهبی و تاریخی استان بازدید کردند.

به گفته این مقام مسئول ایران از لحاظ تعداد آثار گردشگری ثبت شده در جهان، رتبه دهم را به خود اختصاص داده و ۳۳ درصد از این آثار مربوط به استان فارس است.

روانشاد اضافه کرد: ۲۷ اثر گردشگری ایران در مجامع بین‌المللی به ثبت رسیده این در حالی است که ۱۳ اثر مربوط به استان فارس است.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس گفت: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۶ هزار گردشگر سلامت از کشورهای حوزه خلیج‌فارس به فارس سفر کردند و امید است با راه‌اندازی انجمن تخصصی راهنمایان گردشگری سلامت در فارس این آمار امسال رشد دو برابری را تجربه کند.

