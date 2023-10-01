استفاده از مشارکت بخش خصوصی در تاسیس شهر ساحلی خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی شنبه شب در دهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد. با تاکید بر اینکه سکونتگاههای جدید ساحلی یکی از نیازهای اصلی کشور است گفت: مهمترین شهر ساحلی که باید بر روی آن تمرکز شود شهر ساحلی خلیج فارس در مجاورت بندرعباس است.
وی افزود: شهر ساحلی خلیج فارس یک شهر ملی با ویژگیهای خاص است و تاکید داریم شهری مدرن و ویژه باشد که بتواند خود را به عنوان یک شهر شاخص در سطح کشور و منطقه معرفی کند.
استاندار هرمزگان گفت: با توجه به طرحی که برای این شهر آماده شده میتوان این آرزوی ملی را به حقیقت تبدیل کرد و شهری مدرن تاسیس کرد.
وی با تاکید بر اینکه این شهر بستر توسعه خواهد بود و تمام مدیران مرتبط باید برای اجرای این طرح همت داشته باشند تصریح کرد: برای سرعت دادن به کارها نیاز است از طریق بستههای سرمایه گذاری و جذب سرمایههای بخش خصوصی از ظرفیت این بخش نهایت استفاده را برد.
استاندار هرمزگان گفت: در حوزه اعتبارات مرتبط با طرحهای پژوهشی باید بیشترین اعتبارات صرف مطالعات در خصوص زنجیرههای ارزش و مهارت ورزی در صنایع باشد تا بتوان بر آن اساس مشکلات این حوزه را کم و به توسعه اشتغال و کارآفرینی کمک کرد.
وی موازی کاری در طرحهای پژوهشی را یک آفت برشمرد و اظهار داشت: دستگاههایی که مطالعات مشترک در خصوص موضوعات یکسان دارند باید از موازی کاری خودداری کرده و از نتایج مطالعات و طرحهای پژوهشی یکدیگر استفاده کنند تا بودجه مرتبط با طرحهای پژوهشی به نیازهای اساسی استان در حوزه تحقیق و پژوهش تخصیص یابد.
گفتنی است در این جلسه ۵ دستور کار از جمله بررسی و تصویب طرح امکان سنجی و مکانیابی سکونتگاههای جدید ساحلی، تصویب و توزیع اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری سال ۱۴۰۲، بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی بند(ج) تبصره ۹ قانون بودجه سال جاری، توزیع اعتبار حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی و تعیین کاربری یک قطعه زمین در پارسیان مورد بررسی قرار گرفت.
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