به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی اعلایی در نشست صمیمی با راویان و پیشکسوتان دفاع مقدس اظهار کرد: استان قزوین نسبت به جغرافیا و جمعیتش، نقشآفرینی بارزی در دفاع مقدس و حفظ کیان جمهوری اسلامی داشته است، در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شخصیتهای مؤثر قزوینی منشأ اتفاقات بزرگی در کشور بودند.
وی افزود: استان قزوین با دارا بودن بیش از ۳ هزار شهید و ۳۵ هزار رزمنده جغرافیای پر افتخاری در حوزه ایثار و شهادت دارد، ما به کرامت و ایثارگری همه ایثارگران دفاع مقدس ادای احترام میکنیم.
استاندار قزوین بیان کرد: به نفس کشیدن در این فضا و جغرافیا افتخار میکنیم که شهدای تأثیرگذار نیز در همین فضا نفس کشیدند، به معراج رفتند و به شهادت رسیدند.
وی در ادامه با اشاره به نامه منشور روحانیت که امام (ره) به روحانیون نوشتند، تصریح کرد: این نامه اگرچه برای روحانیت نوشته شده است اما خطاب آن را میتوان به کل جریانات مذهبی و انقلاب دانست و با تمسک به آن مسیر درست را تشخیص داد، بخش عمده این نامه به مقوله جنگ میپردازد و شأن رزمندگان و ایثارگران را به رخ میکشاند اما هنوز بعد از ۳۵ سال این متن میتواند نقشه راه ما باشد.
اعلایی با اشاره به متن نامه یادآور شد: در این نامه آمده است که ما در جنگ دوستان و دشمنان را شناختیم و به این نتیجه رسیدیم باید پای خود بایستیم و باور کردیم میتوانیم علیه تمام قدرتها مبارزه کرد.
اعلایی افزود: فلسفه ایثارگری در دوران دفاع مقدس و بعد از آن، این است که آرمان نظام و منافع مردم محقق شود؛ اگر میخواهیم به شهدا، مردم و نظام تعهد داشته باشیم باید در مسیر ایثارگران ادامه دهیم و فضای تحقق این آرمان را تسریع کنیم.
وی تأکید کرد: دولت سیزدهم توجه ویژهای به تحقق آرمانهای شهدا و شکلگیری نظام مقدس اسلامیدارد؛ پاسخگویی ما به مردم باید در جهت بازگرداندن دستگاههای اجرایی به مسیر آرمانهای انقلاب باشد، آنچه که اهمیت دارد حرکت دستگاههای اجرایی به سمت منافع مردم و سلامت در خدمتگزاری است.
وی عنوان کرد: طی دو سال گذشته در سطح استان رشد اتفاق افتاده و تلاش شده است اقدامات در جهت وامداری به مردم، شهدا و نظام باشد، در پروژههای اساسی استان نیز رشد خوبی صورت گرفته است و در شرایط فعلی، اولویت اصلی ما بهبود شرایط اقتصادی است؛
وی در ادامه با اشاره به مطالبات ایثارگران و جانبازان، خاطرنشان کرد: مسائل این حوزه با جدیت در حال پیگیری است و تلاش میکنیم که نقایص موجود را جبران کنیم، در حوزه بنیاد شهید و ایثارگران خدماترسانی به خوبی در حال انجام است و جزو استانهای برتر کشور در این بخش هستیم.
استاندار قزوین یادآور شد: یکی از مشکلات موجود مسئله زمین است، با توافقاتی که با برخی از مجموعهها مانند اوقاف انجام دادیم طی ماههای آینده مشکل زمین برای ایثارگرانی که مشمول شرایط دریافت زمین هستند و تاکنون اقدامات عملی برای آنها انجام نشده است، حل میشود.
وی اظهار کرد: در سفر ریاست جمهوری برای باغ موزه دفاع مقدس ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که با پیگیریهای انجام شده این پروژه در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است، باید در نظر گرفت که طرح بزرگی در نظر گرفته شده و هزینه اتمام پروژه بالا است؛ امیدواریم در سفر آتی رئیس جمهور به استان بتوانیم اعتبار بیشتری برای پروژه دریافت کنیم چرا که بودجه استانی بضاعت کافی برای پیشبرد این پروژه را ندارد.
وی یادآور شد: بهبود شرایط ضریب جینی در استان، تحقق برنامههای اشتغال، مسائل حوزه بهداشت و درمان، حل مشکل آب و راه روستایی، پیگیری ایجاد فرودگاه کشاورزی، و حل مسائل برخی از تعاونیهای مسکن مشکل دار از جمله اقدامات انجام شده در این راستا بوده است.
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