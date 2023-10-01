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۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۴۹

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان خبرداد؛

برداشت ۵۶۰۰ تن پیاز از اراضی زراعی شهرستان فارسان

برداشت ۵۶۰۰ تن پیاز از اراضی زراعی شهرستان فارسان

شهرکرد_رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فارسان از برداشت ۵۶۰۰ تن محصول پیاز از اراضی زراعی شهرستان فارسان خبر داد.

شیرزاد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۸۰ هکتار از اراضی زراعی این شهرستان به کشت پیاز اختصاص‌یافته است که با توجه به میانگین عملکرد ۷۰ تن در هکتار پیش‌بینی می‌شود حدود ۵۶۰۰ تن محصول پیاز از این سطح برداشت شود.

کرمی افزود: بیشترین ارقام کشت‌شده ارقام زرد و سفید بوده که علاوه بر نیاز داخلی شهرستان و استان به استان‌های هم‌جوار ارسال می‌شود.

وی یادآور شد: کشاورزان عزیز حتماً الگوی کشت را رعایت و قبل از کشت هر نوع محصول به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی توجه کنند.

کرمی همچنین در ادامه تأکید نمود: با توجه به هشدارهای هواشناسی و بارش‌های زودهنگام در مهرماه، کشاورزان محترم هر چه سریع‌تر نسبت به برداشت محصولات خود اقدام کنند.


کد مطلب 5899744

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