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۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۴۸

معاون تبلیغات اسلامی بوشهر:

مسابقه کتابخوانی ویژه هفته وحدت در بوشهر برگزار می‌شود

مسابقه کتابخوانی ویژه هفته وحدت در بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر- سرپرست معاونت فرهنگی آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی بوشهر از برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه هفته وحدت در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صادق‌زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد پیامبر اسلام (ص) اظهار داشت: سوالات این مسابقه از کتاب «شادکامی از دیدگاه پیامبر اسلام (ص)» نوشته «عباس پسندیده» طراحی و تهیه شده و علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه کتابخوانی می‌توانند با مراجعه به این کتاب به پاسخ‌های آن دست یابند.

وی با اشاره به زمان برگزاری این مسابقه افزود: این مسابقه از ۶ لغایت ۲۰ مهر ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام صادق‌زاده با اشاره به نحوه شرکت در این مسابقه اظهار داشت: علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند با مراجعه به سایت اقدام به دانلود نسخه اندروید کتاب، یا نسبت به دانلود نسخه pdf کتاب اقدام کنند.

کد مطلب 5899756

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