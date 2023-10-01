به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صادق‌زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد پیامبر اسلام (ص) اظهار داشت: سوالات این مسابقه از کتاب «شادکامی از دیدگاه پیامبر اسلام (ص)» نوشته «عباس پسندیده» طراحی و تهیه شده و علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه کتابخوانی می‌توانند با مراجعه به این کتاب به پاسخ‌های آن دست یابند.

وی با اشاره به زمان برگزاری این مسابقه افزود: این مسابقه از ۶ لغایت ۲۰ مهر ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام صادق‌زاده با اشاره به نحوه شرکت در این مسابقه اظهار داشت: علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند با مراجعه به سایت اقدام به دانلود نسخه اندروید کتاب، یا نسبت به دانلود نسخه pdf کتاب اقدام کنند.